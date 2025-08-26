Ричмонд
Генич: у болельщиков «Спартака» от «вернулись править» до «увольняем Станковича» — неделя

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался о болельщиках московского «Спартака».

Источник: Чемпионат.com

Он отметил их эмоциональную привязку к клубу.

«Вот чем и привлекателен “Спартак”, конечно, у него самые рьяные, самые рефлексирующие эмоциональные болельщики. От “вернулись править” до “увольняем Станковича” буквально одна неделя.

Я согласен с тем, что Станкович “висел” и не просто так “Спартак” искал тренеров. Когда особенно болезненно, мне кажется, было поражение от Махачкалы. Потому что дома, против такого соперника, пусть даже и в Кубке, и полуторным составом, ещё вот так отыгрываться. Сам футбол был просто чудовищный в исполнении “Спартака”.

Но вот игра с “Зенитом”, она действительно была судьбоносной. Да, они не выиграли, да, не забили пенальти, но вот это всё как бы в копилку для Станковича пошло. Сейчас он так успокоился, он даже голам радовался», — сказал Генич в последнем выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
23.08.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 34128 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Деян Станкович
Голы
Спартак
Пабло Солари
(Руслан Литвинов)
58′
Кристофер Мартинс
(Жедсон Фернандеш)
73′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
15
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
99
Дардан Шабанхаджай
70
Дмитрий Кабутов
89′
23
Руслан Безруков
8
Богдан Йочич
35′
46′
7
Александр Юкич
62′
22
Велдин Ходжа
79′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
89′
24
Никола Чумич
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
78′
6
Срджан Бабич
90′
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
46′
7
Пабло Солари
61′
35
Кристофер Мартинс
83′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
90′
88
Егор Гузиев
5
Эсекиэль Барко
90′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Рубин
Спартак
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
1
4
Угловые
4
3
Фолы
15
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти