«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Педриньо

«Локомотив» в телеграм-канале объявил о расторжении трудового договора с крайним нападающим Педро Габриэлем (Педриньо). Подчёркивается, что контракт 25-летнего футболиста истекал в 2026 году.

Источник: Чемпионат.com

«Желаем Педро Габриэлу удачи в дальнейшей карьере», — написано в телеграм-канале «Локомотива».

Бразильский нападающий перешёл в московский клуб осенью 2022 года. За этот период он побывал в аренде в «Сан-Паулу», «Америке», «Сантосе» и «Куябе». В составе «Локомотива» футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

