«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Педриньо

Бразильский нападающий перешёл в московский клуб осенью 2022 года. За этот период он побывал в аренде в «Сан-Паулу», «Америке», «Сантосе» и «Куябе». В составе «Локомотива» футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.