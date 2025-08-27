Милан Гайич: «Надеюсь, Кисляк останется в ЦСКА»

Футболисты ЦСКА после шести туров идут на втором месте в чемпионате России, отставая от первого всего на одно очко. Армейцы выиграли четыре матча и дважды сыграли вничью. А до этого одержали победу в Суперкубке России над действующим чемпионом страны «Краснодаром» (1:0). Это произошло после экстренной смены главного тренера в июне, когда красно-синих возглавил швейцарец Фабио Челестини, пришедший на смену сербу Марко Николичу. Тот по не до конца понятным причинам решил расторгнуть контракт с красно-синими и отправился в греческий АЕК.
В интервью «Известиям» защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, как изменилась его игра при Челестини, оценил старт команды в сезоне, а также объяснил прогресс молодых футболистов клуба и рассказал, каково играть против звездного российского нападающего Артема Дзюбы, который в составе тольяттинского «Акрона» забил армейцам в последнем туре.
— Как оцените старт ЦСКА в нынешнем чемпионате?
— Всё хорошо. Конечно, всегда можно лучше, но в целом мы довольны тем, как провели первые шесть туров. В последнем матче мы выиграли у «Акрона» (3:1), набрали три очка и поднялись наверх таблицы. Пока всё здорово складывается.
— Вы теперь на втором месте, всего на одно очко отстаете от лидирующего «Краснодара». Можно говорить о борьбе за чемпионство?
— Конечно, мы этого хотим. У ЦСКА всегда самые большие цели во всех турнирах. Но нам надо еще прибавлять. Да, мы хорошо начали сезон. Выиграли Суперкубок России, идем среди лидеров в чемпионате, не проиграли ни одного матча в РПЛ. Но всё равно еще есть куда расти. Тем более что у нас была короткая предсезонка — сборы при новом главном тренере длились недолго. Поэтому можно еще по ходу сезона набрать форму и действовать еще лучше, чем сейчас.
— В матче с «Акроном» единственный гол ЦСКА пропустил от Артема Дзюбы. Каково против него играть? Это самый сложный ваш оппонент из нападающих за три года выступлений в РПЛ?
— Один из самых сложных — это точно. Против него всегда неприятно играть. Можно сказать, что он играет в свой футбол, и «Акрон» играет на него — много длинных передач, а Дзюба хорош не только в игре верхом, но и в подборах, скидках. Мы, конечно, готовились к этому, и, мне кажется, нам удалось с ним справиться. Хотя при этом не знаю, сколько в первом тайме было длинных передач в штрафную — наверное, 50 (улыбается). Разумеется, нам было невозможно выиграть всю верховую борьбу, и в одном эпизоде он смог нам забить. Но, мне кажется, каких-то острых моментов у наших ворот от скидок Дзюбы не было. В целом мы сыграли нормально, контролировали мяч и забрали три очка — это была наша основная цель. Мы настраивались только на победу.
— Как бороться с Дзюбой?
— Плотно играть с ним и вокруг него. Мне кажется, сложнее всего в обороне тому, кто играет именно с Дзюбой, ведет борьбу с ним. Но и остальные наши футболисты должны были действовать очень внимательно, не допускать, чтобы кто-то из «Акрона» принимал мяч после его скидок и бил по нашим воротам из удобных позиций. Играя против такого нападающего, ты должен быть на 100% сконцентрированным на протяжении всего матча.
— С чем связываете прогресс молодых футболистов ЦСКА Матвея Кисляка, Кирилла Глебова и Матвея Лукина в течение последнего года?
— Они получают очень много игровой практики. За счет этого им удается так прогрессировать. Понятно, что их хорошо используют на поле. Мы в одних ситуациях действуем за счет скорости, много забрасываний мяча за спину сопернику. Но бывает, когда есть возможность, разыгрываем мяч в атаке. При таком футболе и молодые ребята проявляют свои лучшие качества, тем более такие талантливые, как наши. Пока у нас всё идет по плану, но надо еще прибавлять.
— Всё нынешнее лето периодически появляются слухи об интересе к Кисляку из Турции. На ваш взгляд, он готов уже сейчас играть в Европе?
— Я не знаю (улыбается). Готов ли он — вопрос не ко мне, но я надеюсь, что он останется в ЦСКА.
— Как лично ваша игра изменилась после неожиданной июньской смены главного тренера?
— Мы теперь немного больше играем в атакующий футбол. У меня очень много подключений к атаке, забеганий. Поэтому мы и забиваем больше.
Алексей Фомин