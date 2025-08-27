Милан Гайич: «Надеюсь, Кисляк останется в ЦСКА»

— Один из самых сложных — это точно. Против него всегда неприятно играть. Можно сказать, что он играет в свой футбол, и «Акрон» играет на него — много длинных передач, а Дзюба хорош не только в игре верхом, но и в подборах, скидках. Мы, конечно, готовились к этому, и, мне кажется, нам удалось с ним справиться. Хотя при этом не знаю, сколько в первом тайме было длинных передач в штрафную — наверное, 50 (улыбается). Разумеется, нам было невозможно выиграть всю верховую борьбу, и в одном эпизоде он смог нам забить. Но, мне кажется, каких-то острых моментов у наших ворот от скидок Дзюбы не было. В целом мы сыграли нормально, контролировали мяч и забрали три очка — это была наша основная цель. Мы настраивались только на победу.