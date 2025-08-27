Роналдо восхитился уровнем чемпионата России по футболу

«РПЛ — это очень сильный чемпионат. Все команды здесь отлично готовы и укомплектованы. Сами знаете, какая здесь высокая конкуренция. К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что российские клубы не могут выступать в Европе», — сказал Роналдо.
Бразильский нападающий, который был назван в честь своего знаменитого предшественника — Роналдо, выступавшего за мадридский «Реал», — отметил, что ему сложно сравнить чемпионат России с другими европейскими лигами.
По мнению игрока, для этого необходимо, чтобы российские клубы приняли участие в еврокубках, — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Бразильский нападающий выступает за «Ростов» с января 2024 года. В текущем сезоне Роналдо забил один мяч и отдал одну голевую передачу в четырех матчах во всех турнирах.