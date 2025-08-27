Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Роналдо восхитился уровнем чемпионата России по футболу

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) очень сильным чемпионатом и выразил сожаление, что местные команды отстранены от выступления в международных турнирах. Слова 24-летнего футболиста приводит портал Legalbet.

Источник: РИА "Новости"

«РПЛ — это очень сильный чемпионат. Все команды здесь отлично готовы и укомплектованы. Сами знаете, какая здесь высокая конкуренция. К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что российские клубы не могут выступать в Европе», — сказал Роналдо.

Бразильский нападающий, который был назван в честь своего знаменитого предшественника — Роналдо, выступавшего за мадридский «Реал», — отметил, что ему сложно сравнить чемпионат России с другими европейскими лигами.

По мнению игрока, для этого необходимо, чтобы российские клубы приняли участие в еврокубках, — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Бразильский нападающий выступает за «Ростов» с января 2024 года. В текущем сезоне Роналдо забил один мяч и отдал одну голевую передачу в четырех матчах во всех турнирах.