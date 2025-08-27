Роналдо восхитился уровнем чемпионата России по футболу

«РПЛ — это очень сильный чемпионат. Все команды здесь отлично готовы и укомплектованы. Сами знаете, какая здесь высокая конкуренция. К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что российские клубы не могут выступать в Европе», — сказал Роналдо.