Карпин: «Период Миранчука в Швейцарии трудно назвать удачным»

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин оценил период карьеры Антона Миранчука в «Сьоне» и слова президента швейцарского клуба Кристиана Константина о том, что российский хавбек был удивлен необходимостью много бегать в матчах Суперлиги.

Источник: РИА "Новости"

Недавно Миранчук, выступавший за «Сьон» с 2024 года, вернулся в Россию и подписал контракт с «Динамо».

— Как оцените период Антона Миранчука в Швейцарии?

— Удачным его трудно назвать. Если бы этот период был удачным, Антон остался бы там и ушел в другой европейский чемпионат.

— Слова президента «Сьона» сочетаются с вашими словами о европейских чемпионатах?

— С моими нет.

— Вы часто говорите о том, что в Европе более интенсивный футбол.

— Европа разная бывает. В Эстонии тоже футбол интенсивный?

— А если говорить о более конкурентных лигах?

— Про Швейцарию не знаю. Я говорю о топ-5 лигах, а не обо всех остальных. Наверное, в Швейцарии или Бельгии тоже футбол интенсивный, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.