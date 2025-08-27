Карпин: «Период Миранчука в Швейцарии трудно назвать удачным»

Недавно Миранчук, выступавший за «Сьон» с 2024 года, вернулся в Россию и подписал контракт с «Динамо».
— Как оцените период Антона Миранчука в Швейцарии?
— Удачным его трудно назвать. Если бы этот период был удачным, Антон остался бы там и ушел в другой европейский чемпионат.
— Слова президента «Сьона» сочетаются с вашими словами о европейских чемпионатах?
— С моими нет.
— Вы часто говорите о том, что в Европе более интенсивный футбол.
— Европа разная бывает. В Эстонии тоже футбол интенсивный?
— А если говорить о более конкурентных лигах?
— Про Швейцарию не знаю. Я говорю о топ-5 лигах, а не обо всех остальных. Наверное, в Швейцарии или Бельгии тоже футбол интенсивный, — сказал Карпин в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.