В Госдуме заявили, что Клаудиньо получил гражданство России из-за налогов: «Не надо было ждать чего-то хорошего»

Напомним, что ранее на этой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что уже дал задание своим помощникам изучить ситуацию и подготовить запрос в правоохранительные органы по поводу Клаудиньо. Поводом стало откровенное интервью бразильскому изданию Flashscore, в котором 28-летний футболист признался, что решил покинуть Россию из-за военного конфликта на Украине. Напомним, что у бразильца Клаудиньо есть российский паспорт. В настоящее время он играет в Катаре за команду «Аль-Садд».
"Клаудиньо получал российское гражданство, чтобы ему в том числе было проще с уплатой налогов. Чтобы платить их здесь, а не в Бразилии. Не стоит ждать, что иностранные спортсмены и, в частности, бразильские футболисты резко станут патриотами России после получения гражданства. Если только они не полноценно ассимилировались здесь — выучили язык и завели здесь семью, детей. А этот футболист уехал из нашей страны. Тем более не надо было ждать чего-то хорошего от него.
Наверное, Клаудиньо в какой-то момент хотел и за сборную России сыграть. В сборную Бразилии он бы не пробился, учитывая серьезную конкуренцию в этой национальной команде. А со сборной России он мог и на чемпионат мира поехать. Наверняка у него были такие мысли до СВО. А сейчас на Западе его могут осуждать и обвинять за российское гражданство.
Можно выдвинуть такую идею — не давать теперь иностранным спортсменам, футболистам наше гражданство. А откуда мы узнаем заранее, как поступит человек? Может, он только ради выгоды, а может, он действительно патриотично настроен к России", — приводятся слова Журовой на сайте Vseprosport.ru.