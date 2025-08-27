Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
АЕК Л
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
2.90
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Сочи
0
:
Краснодар
2
Все коэффициенты
П1
75.00
X
34.00
П2
1.05
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.76
П2
3.09
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.55
П2
2.30
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.65
П2
2.60
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
3.91
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.36
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.77
П2
5.64
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

В Госдуме заявили, что Клаудиньо получил гражданство России из-за налогов: «Не надо было ждать чего-то хорошего»

В Госдуме заявили, что экс-футболист петербургского «Зенита» Клаудиньо получил гражданство России из-за налогов. Соответствующее заявление сделала олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова, в настоящее время являющаяся депутатом Госдумы.

Источник: fc-zenit.ru

Напомним, что ранее на этой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что уже дал задание своим помощникам изучить ситуацию и подготовить запрос в правоохранительные органы по поводу Клаудиньо. Поводом стало откровенное интервью бразильскому изданию Flashscore, в котором 28-летний футболист признался, что решил покинуть Россию из-за военного конфликта на Украине. Напомним, что у бразильца Клаудиньо есть российский паспорт. В настоящее время он играет в Катаре за команду «Аль-Садд».

"Клаудиньо получал российское гражданство, чтобы ему в том числе было проще с уплатой налогов. Чтобы платить их здесь, а не в Бразилии. Не стоит ждать, что иностранные спортсмены и, в частности, бразильские футболисты резко станут патриотами России после получения гражданства. Если только они не полноценно ассимилировались здесь — выучили язык и завели здесь семью, детей. А этот футболист уехал из нашей страны. Тем более не надо было ждать чего-то хорошего от него.

Наверное, Клаудиньо в какой-то момент хотел и за сборную России сыграть. В сборную Бразилии он бы не пробился, учитывая серьезную конкуренцию в этой национальной команде. А со сборной России он мог и на чемпионат мира поехать. Наверняка у него были такие мысли до СВО. А сейчас на Западе его могут осуждать и обвинять за российское гражданство.

Можно выдвинуть такую идею — не давать теперь иностранным спортсменам, футболистам наше гражданство. А откуда мы узнаем заранее, как поступит человек? Может, он только ради выгоды, а может, он действительно патриотично настроен к России", — приводятся слова Журовой на сайте Vseprosport.ru.