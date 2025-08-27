В Госдуме заявили, что Клаудиньо получил гражданство России из-за налогов: «Не надо было ждать чего-то хорошего»

"Клаудиньо получал российское гражданство, чтобы ему в том числе было проще с уплатой налогов. Чтобы платить их здесь, а не в Бразилии. Не стоит ждать, что иностранные спортсмены и, в частности, бразильские футболисты резко станут патриотами России после получения гражданства. Если только они не полноценно ассимилировались здесь — выучили язык и завели здесь семью, детей. А этот футболист уехал из нашей страны. Тем более не надо было ждать чего-то хорошего от него.