Александр Удальцов: «Зимой был зондирующий интерес “Хетафе” к Босельи»

— Можно по-разному оценивать, но понятно, что мы пытаемся что-то изменить. И изменить кардинально. Понимаем, что это достаточно тяжелая история. Не только для нас — посмотрите на московское «Динамо», где с приходом Карпина происходят определенные изменения. И тоже у них не столько очков, сколько бы они хотели. Ясно, что у нас уровень игроков чуть ниже. Но в любом случае изменения тяжело даются, особенно когда приезжают новые игроки. У нас вот в матче с «Динамо» дебютировал молодой парень Матвей Федоров, который из «Динамо» к нам и пришел. Вадим Пигас в первый раз в стартовом составе вышел. Постепенно укрепляемся и надеемся еще взять игроков.