Александр Удальцов: «Зимой был зондирующий интерес “Хетафе” к Босельи»

Футболисты «Пари Нижний Новгород» неудачно начали нынешний сезон с новым главным тренером Алексеем Шпилевским. После шести туров они идут на предпоследнем, 15-м, месте в чемпионате, в зоне прямого вылета, имея пять поражений и одну победу. Недавно сдвоенный выезд в Москву закончился для них двумя разгромами — 0:3 от «Динамо» в чемпионате и 0:4 в Кубке России от «Спартака».
В интервью «Известиям» спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов поделился мнением о результатах и игре команды, рассказал об интересе к ее лидеру, уругвайскому полузащитнику Хуану Босельи, а также объяснил, когда клуб снова начнет играть домашние матчи в Нижнем Новгороде. Из-за ремонта на стадионе команда играла в Казани, Грозном и Саранске. Также Удальцов прокомментировал разговоры о скором ужесточении лимита на легионеров и введении потолка зарплат в РПЛ.
— Что происходит на старте этого сезона?
— Сейчас у нас такие же результаты, как и в прошлом году.
— Тогда в первых пяти турах вы набрали шесть очков, сейчас три.
— Но если брать, как мы играли с нынешними соперниками по первым пяти турам, то сыграли примерно так же. Московскому «Динамо» мы в прошлом сезоне проиграли в гостях 1:3, сейчас — 0:3. «Краснодару» дома проиграли 0:3 что в прошлом сезоне, что сейчас. «Локомотиву» дома проиграли (1:3 в прошлом сезоне, 2:3 в нынешнем. — «Известия»), «Ростову» в гостях проиграли (0:4 в прошлом сезоне, 0:1 в нынешнем .— «Известия»). Только с махачкалинским «Динамо» дома другой результат — тогда сыграли вничью 0:0, сейчас выиграли 2:0. В целом пока всё то же самое. Понятно, что новички еще вписываются в игру. Есть проблемы — мы этого не отрицаем. Будем работать, другого рецепта нет.
— Как оцените качество игры? Стало лучше, чем раньше?
— Можно по-разному оценивать, но понятно, что мы пытаемся что-то изменить. И изменить кардинально. Понимаем, что это достаточно тяжелая история. Не только для нас — посмотрите на московское «Динамо», где с приходом Карпина происходят определенные изменения. И тоже у них не столько очков, сколько бы они хотели. Ясно, что у нас уровень игроков чуть ниже. Но в любом случае изменения тяжело даются, особенно когда приезжают новые игроки. У нас вот в матче с «Динамо» дебютировал молодой парень Матвей Федоров, который из «Динамо» к нам и пришел. Вадим Пигас в первый раз в стартовом составе вышел. Постепенно укрепляемся и надеемся еще взять игроков.
— Сколько и на какие позиции?
— У нас идут переговоры, но не хотелось бы называть конкретное число, поскольку это всегда тяжелая история. Но есть стремление укрепить позиции, которые, в нашем понимании, нуждаются в усилении.
— Видите ли вы в игре «Пари НН» тот прессинг, который считается стилем Алексея Шпилевского?
— Изменения есть. Понятно, что просто бездумно прессинговать все 90 минут вряд ли кто-то может. Но у нас есть неплохие выходы из среднего блока. Из обороны удается неплохо выходить, в середине пытаемся хорошо действовать. Все эти моменты тяжело даются, но они у нас есть. Может быть, не так быстро они получаются, но нам есть от чего отталкиваться.
— Верите, что не повторится результат прошлого сезона, когда команда вылетела по итогам переходных матчей, но осталась в РПЛ из-за банкротства «Химок»?
— Понятно, что очки всегда хочется набирать. Но с тем же «Динамо» очень тяжело играть, тем более на его стадионе. Это хорошая команда, которая сразу же нас наказала, когда у нее появилась возможность. Мы получили рикошет — и тут же счет 1:0 в пользу соперника. Пока у нас были силы, мы создавали какие-то моменты. Но, конечно, моментов у динамовцев было больше, так что их победа справедлива.
— Планируете ли расторжение контрактов с кем-то из действующих футболистов своей команды?
— Общались с ребятами на эту тему. У нас ведь лимит заявки — может быть только 21 человек на сезон. А второй команды у «Пари НН» нет. Поэтому планируем расстаться с некоторыми игроками. Несколько человек уйдут. Есть позиции, на которых конкуренции стало больше. Ребята знают это. И мы открыты перед ними и их агентами, начав переговоры на тему расставания.
— С Александром Трошечкиным и Владиславом Карапузовым планируете расставаться?
— Саша был травмирован, он только недавно приступил к тренировкам. С ним и Владом мы ведем переговоры относительно их будущего. В данный момент они не проходят у нас в заявку. Естественно, это беспокоит нас как клуб, поэтому мы находимся с ребятами в диалоге на эту тему.
— Весь последний год периодически появляются слухи об интересе к Хуану Босельи из Европы и со стороны российских топ-клубов. Какова вероятность его ухода в этом сезоне?
— Каких-то предложений, которые нас бы устроили, не было. Так что это игрок нашей команды.
— За какую цену готовы его отпустить?
— Я бы не хотел называть цифры. Конечно, мы гибкие в этом плане. В России на внутреннем рынке мы всегда продадим дороже, чем в Европу. Понятно, что, если будет какое-то достойное предложение, мы его рассмотрим. Но пока ничего конкретного нет. Зимой был зондирующий интерес от «Хетафе», но не в тех цифрах, которые нас устраивали. Хотя понятно, что мы готовы были отпустить Хуана, поскольку игра в Ла-Лиге — мечта любого футболиста, особенно испаноговорящего.
— Министр спорта РФ Михаил Дегтярев не так давно анонсировал скорое ужесточение лимита на легионеров в РПЛ — количество иностранцев, которым можно одновременно находиться на поле, должно сократиться до пяти человек. Как вы на это смотрите?
— У нас в команде достаточно правильный баланс российских и иностранных футболистов. Вы видите, что в «Пари НН» выходят молодые футболисты. Максим Шнапцев вызван в молодежную сборную России, Андрей Ивлев играет три матча подряд в стартовом составе. Против «Динамо» вышел на замену Матвей Федоров, которому всего за несколько дней до игры исполнилось 17 лет. У нас есть хорошие игроки, качественно работают академия клуба и молодежная команда. Есть подпитка русскими игроками плюс со стороны пришли Лес (Даниил Лесовой. — «Известия»), Груля (Вячеслав Грулев. — «Известия»). Белорус Вадим Пигас не является иностранцем на поле. Так что мы к лимиту готовы. Иностранцы у нас есть, но на них имеется спрос, поэтому в случае чего мы можем с ними расстаться без финансовых потерь.
— А на заявления министра спорта насчет введения потолка зарплат в нашем чемпионате как отреагировали?
— Я не знаю нюансов, о каких цифрах идет речь. Пока всё это в стадии обсуждения. Когда будет конкретика, тогда и можно будет об этом говорить. Если потолок зарплат в РПЛ появится, это будет проблемой для больших клубов, а не для нас. У нас не такие большие зарплаты (улыбается). Вполне себе скромные — мы в середине лиги по зарплатам. Так что проблем с потолком не будет.
— Если лимит «5+6» введут, гонка за российскими футболистами ужесточится? Увеличится цена таких историй, как этим летом, когда «Крылья Советов» обошли «Пари НН» в борьбе за Вадима Ракова?
— Ну, Ракова «Крылья» взяли в аренду без права выкупа. Так это игрок «Локомотива». С ужесточением лимита точно возрастут цены на российских футболистов. И я думаю, что большие клубы вроде «Локомотива» будут менее охотно отдавать русских игроков в аренду. Тот же Раков вернется туда через год, и не факт, что при новом лимите его уже так активно кому-то отдадут.
— За счет чего «Крылья» обошли вас в гонке за Ракова?
— Лучше у самого Ракова об этом спросить. У нас был интерес, мы общались с его агентом и «Локомотивом». Но парень выбрал пойти в Самару, мы этот выбор уважаем.
— Финансовый вопрос там играл роль?
— Вряд ли. Я не знаю точно, сколько ему предложили «Крылья», но плюс-минус мы с Самарой предлагали одно и то же.
— После того как Раков начал сезон в Самаре, за счет индивидуальных действий принеся «Крыльям» несколько очков, в том числе победу над «Пари НН» (2:0), нет ощущения, что исход борьбы за него может повлиять на расклад сил в гонке на выживание?
— Не думаю, что от одного игрока всё может настолько зависеть. Я рад за Вадима, что у него хорошее начало сезона. Но, даже если он и дальше будет играть неплохо, я бы не стал сводить все результаты команд только к одному человеку.
— «Пари НН» из-за мероприятий «Росатома» и ремонтных работ на стадионе всё лето проводил домашние матчи за пределами Нижнего Новгорода. Есть понимание, когда наконец вернетесь на свою арену?
— У нас в понедельник была комиссия. У нас сняли газон, потребуется его реновация. С учетом всех этих работ мы сможем сыграть дома либо 1 октября против «Спартака» в Кубке, либо 17 октября в чемпионате против «Акрона».
— Сыграть в Нижнем в сентябре шансов уже нет?
— Нет. Поле достаточно серьезно пострадало, поэтому необходимо провести определенные работы, которые зависят от погоды. Мы, конечно, хотим быстрее вернуться домой. Если погода будет благоволить, это произойдет быстрее. Если нет, то крайняя дата — это 17 октября.
Алексей Фомин