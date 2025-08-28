В «Пари НН» сделали заявление о будущем главного тренера Шпилевского в клубе

«Вездесущие “эксперты” рассуждают об отставке тренерского штаба. Этот вопрос совсем не стоит в повестке. Главный тренер и его штаб работают с командой. Перед коллегами очень сложная задача — перестроить команду, создать её идентичность и показать красивый футбол. На это требуется время. Безусловно, важны и результаты. Никто не сбрасывает их со счетов.