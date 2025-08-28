Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
1
:
Фенербахче
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
6
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
1
:
Динамо Мх
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
1
:
Спарта П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

В «Пари НН» сделали заявление о будущем главного тренера Шпилевского в клубе

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что у руководства клуба есть кредит доверия к главному тренеру Алексею Шпилевского, а также отметил, что его отставка не обсуждается.

Источник: Чемпионат.com

Шпилевский возглавил «Пари НН» летом, в шести матчах Мир РПЛ команда потерпела пять поражений и с тремя очками идёт на предпоследнем месте в таблице.

«Вездесущие “эксперты” рассуждают об отставке тренерского штаба. Этот вопрос совсем не стоит в повестке. Главный тренер и его штаб работают с командой. Перед коллегами очень сложная задача — перестроить команду, создать её идентичность и показать красивый футбол. На это требуется время. Безусловно, важны и результаты. Никто не сбрасывает их со счетов.

Дорогие друзья, спасибо вам за понимание и поддержку. В ближайшее время проведём традиционную встречу болельщиков с командой. Все вопросы можно будет задать лично", — написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.