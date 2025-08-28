Зобнин отреагировал на слова Дзюбы об амбициях «Спартака»

— Да никак. Сказал и сказал. Артем — прекрасный парень, у нас с ним хорошие отношения. Он суперзвезда для российского футбола. У меня только хорошие слова про него. Мне 31 год, а ему — 37, и он держит уровень, забивает, — приводит слова Зобнина «РБ Спорт».