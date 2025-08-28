Ахметов объяснил, почему не подтверждал аренду в «Крылья Советов» из «Зенита»

Встреча, прошедшая на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре, завершилась победой хозяев по пенальти — 0:0 в основное время и 5:4 по пенальти.
— Как вы воспринимали заголовки в СМИ «Какая Самара?!» перед переходом в «Крылья Советов», когда вы тренировались в «Зените», а на вопрос о переходе в самарский клуб отвечали ровно так?
— По факту я в этот момент был в Питере, в расположении «Зенита». Да, меня спрашивали про Самару, про «Крылья». Но что мне нужно было отвечать, как говорить? Спрашивают про Самару, но я же здесь, в «Зените», тренируюсь вместе с этой командой. Через какое-то время мы действительно договорились, и я перебрался в Самару. До этого был сугубо переговорный процесс, где ничего еще не было ясно.
— Насколько вы довольны тем, что перешли именно в «Крылья Советов»?
— Полностью доволен этим. Прежде всего, потому что здесь я чувствую доверие со стороны главного тренера. Это для меня самое главное. Магомед Мусаевич Адиев лично разговаривал со мной перед переходом, говорил, что очень хочет видеть меня в своем составе. Его открытое желание видеть меня в «Крыльях» сыграло решающую роль при переговорах. Пока ни о чем не жалею, — цитирует Ахметова Metaratings.ru.
6 августа стало известно, что «Крылья Советов» и «Зенит» договорились об аренде 27-летнего Ахметова до конца сезона-2025/26.