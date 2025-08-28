Ахметов объяснил, почему не подтверждал аренду в «Крылья Советов» из «Зенита»

— По факту я в этот момент был в Питере, в расположении «Зенита». Да, меня спрашивали про Самару, про «Крылья». Но что мне нужно было отвечать, как говорить? Спрашивают про Самару, но я же здесь, в «Зените», тренируюсь вместе с этой командой. Через какое-то время мы действительно договорились, и я перебрался в Самару. До этого был сугубо переговорный процесс, где ничего еще не было ясно.