Бубнов высказал мнение, что Пиняев стал бы основным игроком «Зенита», сравнив его с Педро

По его мнению, российский хавбек сильнее Педро, который ныне выступает за сине-бело-голубых.
«Пиняев, я вообще могу сказать, игрок стартового состава [»Зенита«]. Потому что он сильнее Педро, быстрее. Более результативный. Но он не пойдёт туда», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Напомним, ранее СМИ связывали Сергея Пиняева с возможным переходом в ЦСКА. Однако дальше слухов дело так и не зашло. Ещё раньше пресса писала об интересе к Пиняеву со стороны зарубежных клубов.
