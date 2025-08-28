ЦСКА хочет купить капитана «Локомотива» Баринова: «Это не выдумка»

«ЦСКА действительно хочет Баринова — это не выдумка. Челестини хочет перестроить команду на 4−3−3 и видит треугольник острием вниз в центре поля Баринов-Кисляк-Обляков. Но подписать Бару будет сложно. Для “Локо” это политический вопрос», — написал в своем телеграм-канале журналист «Чемпионата» Андрей Панков.