ЦСКА хочет купить капитана «Локомотива» Баринова: «Это не выдумка»

ЦСКА интересуется полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым, утверждает Metaratings.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «армейцы» хотели бы приобрести капитана «железнодорожников» в летнее трансферное окно.

«ЦСКА действительно хочет Баринова — это не выдумка. Челестини хочет перестроить команду на 4−3−3 и видит треугольник острием вниз в центре поля Баринов-Кисляк-Обляков. Но подписать Бару будет сложно. Для “Локо” это политический вопрос», — написал в своем телеграм-канале журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

На прошлой неделе сообщалось, что заполучить Баринова хочет греческий АЕК. Агент Павел Банатин, представляющий интересы 28-летнего полузащитника, тогда заявил: «Отпускать прямо сейчас лидера у “Локомотива” нет особого желания. Посмотрим, как дальше будет. Время покажет».