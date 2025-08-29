Бремя первых: кто возглавит таблицу РПЛ после 7-го тура

Зато начал просыпаться Глушенков. Ходили слухи, что его могут продать или отдать в аренду «Црвене Звезде», но с каждым днем такой вариант кажется всё менее вероятным. Максим очень круто вышел на замену в матче с махачкалинским «Динамо» и показал характер, записав на свой счёт гол и результативную передачу. На «Оренбург» вышел уже в основе и приплюсовал ещё три голевых действия. Это серьезная заявка на то, чтобы вернуться в старт на постоянной основе. «Зениту», помимо прочего, сейчас не хватает фантазии в атаке. Луис Энрике пока не похож на футболиста уровня Малкома, а Педро и Мостовой не прыгают выше головы. Поэтому умный, техничный, а главное — результативный форвард команде сейчас необходим особенно.