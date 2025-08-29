Бремя первых: кто возглавит таблицу РПЛ после 7-го тура

Центральной игрой седьмого тура безусловно станет противостояние ЦСКА и «Краснодара» — это матч за возможность занять первое место между двумя лучшими командами страны по качеству игры на данный момент. Помимо интриги — кто же станет промежуточным лидером — болельщиков ждет еще несколько важных матчей. Подробнее — в материале «Известий».
ЦСКА — «Краснодар»: кто внедрит новичков быстрее
В игре за Суперкубок армейцы смотрелись лучше и заслуженно победили, но за полтора месяца многое изменилось, в том числе и составы обеих команд. Фабио Челестини в экспресс-режиме внедряет новичков: Жоао Виктор должен заменить Виллиана Рошу, а Ди Лусиано и Даниэль Руис — «прокачать» правый фланг. Не факт, что двое последних сейчас рассматриваются как игроки стартового состава, но важнее другое: игра ЦСКА становится всё более сбалансированной и структурированной. Красно-синие даже после ухода Пьянича не потеряли в конкретике при построении атак. Обляков и Кисляк создали убийственную связку в центре поля, способную контролировать ход матчей. Быстро прогрессируют Лукин и Глебов, в новой роли ближе к атаке раскрылся Круговой. Если так продолжится и дальше, армейцы станут одними из главных претендентов на чемпионство.
В «Краснодаре» тоже прилив свежей крови. Конечно, главная ставка — на Гаэтана Перрена, который за чуть более 90 минут в РПЛ успел набрать 1+2. Связка француза и Сперцяна — это первоклассный по меркам лиги генератор опасных моментов. Оба подвижны, тонко чувствуют зоны и прекрасно работают с мячом на ограниченном пространстве. При этом не выключаются при прессинге — «быки» очень часто провоцируют соперника на ошибки своим давлением. Это особенно важно, учитывая перестройку защитной линии ЦСКА.
Да, в последнее время игры между этими командами получаются «низовыми», но что-то подсказывает: на этот раз зрелище и по динамике, и по количеству голов получится что надо.
«Зенит» — «Пари НН»: Глушенков проснулся и готов вернуться в старт
«Зенит» здорово провел июльский отрезок, но затем сбавил обороты, не сумев одержать победы в четырех турах РПЛ подряд. В последнее время синусоида результатов снова пошла вверх — питерцы не оставили шансов махачкалинскому «Динамо» (4:0), а в недавней кубковой встрече забили пять голов в ворота «Оренбурга». Правда, показательным последний матч назвать трудно, ведь «Зенит» пропустил три мяча от далеко не самой сильной команды лиги. Оборона по-прежнему барахлит, а если вдруг этим летом уедет Нино, придется задумываться о поиске качественной замены.
Зато начал просыпаться Глушенков. Ходили слухи, что его могут продать или отдать в аренду «Црвене Звезде», но с каждым днем такой вариант кажется всё менее вероятным. Максим очень круто вышел на замену в матче с махачкалинским «Динамо» и показал характер, записав на свой счёт гол и результативную передачу. На «Оренбург» вышел уже в основе и приплюсовал ещё три голевых действия. Это серьезная заявка на то, чтобы вернуться в старт на постоянной основе. «Зениту», помимо прочего, сейчас не хватает фантазии в атаке. Луис Энрике пока не похож на футболиста уровня Малкома, а Педро и Мостовой не прыгают выше головы. Поэтому умный, техничный, а главное — результативный форвард команде сейчас необходим особенно.
«Пари НН» — подходящий соперник для того, чтобы еще сильнее раскочегариться и почувствовать уверенность в себе. У команды Алексея Шпилевского всего три очка за первые шесть туров, в Северную столицу она поедет еще и без дисквалифицированного лидера Боселли. Сложно представить, на что гостям рассчитывать, если «Зенит» выйдет на поле с тем же настроем, что в двух последних матчах.
«Спартак» — «Сочи»: Станкович рискует остаться почти без защитников
В первую очередь хочется пожелать здоровья Роберту Морено, которому прямо по ходу кубковой игры с «Краснодаром» пришлось оказывать медицинскую помощь из-за гипертонического криза. Непонятно, было ли вызвано недомогание результатами команды, но факт: бывшему тренеру сборной Испании в последнее время в профессиональном плане приходится тяжко. Всего одно набранное очко в чемпионате и последнее место в турнирной таблице, разница голов «минус 14» — худший показатель в лиге. В кубке удалось набрать два балла после победы над «Крыльями» в серии пенальти, но эта ложка меда в бочке дегтя почти неразличима.
Для «Спартака» это удачный момент, чтобы вернуть самообладание. После поражений от «Локомотива» и «Динамо» Мх разговоры о возможной отставке Деяна Станковича вышли на пик. Сейчас ситуация куда спокойнее, более того, для фанатов красно-белых она даже воодушевляющая. В Казани обыгран «Рубин», в Кубке удалось оформить первый в сезоне разгром, уже приносит пользу новичок Самошников. «Сочи» вряд ли сумеет оказать серьезное сопротивление, так что есть хорошие шансы, что Антон Заболотный забьет дебютный мяч в красно-белой футболке в официальном матче.
Но что с обороной? Множество инсайдов говорит о том, что у Алексиса Дуарте есть ряд предложений по возвращению в Южную Америку. Если это правда, то возникает вопрос: а как тогда «Спартак» собирается играть в три центральных защитника, если в составе останутся лишь Литвинов, Бабич и молодой Гузиев? Тут скорее вопрос к менеджменту: этим летом команду покинули Абена, Чернов и Маслов, на замену пока никто не приобретен — вот и от Куэсты отказались в последний момент.
«Локомотив» — «Крылья Советов»: команда Галактионова сдает позиции
Неделю назад «Локо» и «Крылья» выдали неудачные матчи. Железнодорожники пропустили три мяча дома от «Ростова», упустив победу на восьмой добавленной минуте. «Крылья Советов» и вовсе «влетели» 0:6 «Краснодару», что наверняка больно ударило по самолюбию команды. Грядущая встреча — возможность проанализировать ошибки и исправить их. Возможно, оба клуба сейчас переживают банальный спад, ведь красно-зеленые до того не смогли обыграть «Балтику», а самарцы в последний раз побеждали в чемпионате еще в начале месяца.
И если для «Крыльев» ничего катастрофического в таких результатах нет, то для «Локомотива» это проблема. Команду Галактионова много и заслуженно хвалили на старте сезона за мощный отрезок из четырех побед подряд. Но можно ли сказать, что она по составу готова тягаться на дистанции с мастодонтами вроде «Зенита» и «Краснодара»? «Локо» всё это время выступал выше ожиданий, и, возможно, сейчас началась банальная регрессия к среднему. Но у москвичей есть все карты на руках, чтобы размотать данный довод уже на этих выходных.
«Динамо» Мх — «Динамо»: проверка характера
Динамовское дерби обещает быть увлекательным, и причина этого — непредсказуемость обеих команд. За махачкалинцев будет играть фактор домашнего поля, за москвичей — более высокий класс. Хотя и к тем и к другим есть масса вопросов. Коллектив Хасанби Биджиева после победы над «Спартаком» в Кубке потерпел два поражения в РПЛ с общим счётом 0:6. И если разгром от «Зенита» можно объяснить разницей в классе, то вот неудача с «Пари НН» — тревожный звоночек.
С другой стороны, три очка в матче с гостями из столицы — совсем не сказочный сценарий. Валерий Карпин лишь продолжает подбирать ключи к сложному механизму, который ему достался в Москве. Победа над «Пари НН» в предыдущем туре дает надежду на выздоровление — набирает форму Макаров, приехал Антон Миранчук, возвращаются в строй травмированные лидеры. Но фиаско с «Крыльями» в недавнем кубковом матче в очередной раз показало: «Динамо» может замаскировать проблемы в обороне, при этом реализация по-прежнему находится на кошмарном уровне. У этой команды есть очевидный потенциал для роста, только необходимо показывать и характер. Выезд в Махачкалу, где болельщики толпами приходят поддержать своих, как раз должен стать тренингом, который бело-голубым необходимо успешно пройти, чтобы не уйти на перерыв на матчи сборных в совсем подавленном настроении.
Марк Бессонов