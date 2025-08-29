Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
2.60
П2
3.10
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.30
П2
2.82
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.26
П2
3.65
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.38
П2
3.04
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.41
X
4.00
П2
1.62
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.93
П2
4.30
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.97
П2
3.66

Лимит на легонеров не увеличил игровое время россиян за последние 10 лет

Существующий лимит на легионеров не увеличил игровое время российских футболистов за последние 10 лет, следует из исследования, проведённого «РБК Спорт».

Источник: Чемпионат.com
Источник: РБК Спорт

Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).