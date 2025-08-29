Фернандеш: «Смородская не заслуживает уважения. Если встречу Ольгу, сделаю вид, что не знаю ее»

— У нее нет права так говорить. Во-первых, Смородская хотела, чтобы я ушел из команды, хотя потом стал важной частью чемпионского состава. Во-вторых, кого она купила? Фарфана? Нет. Денисов пришел после ее ухода. Да, она подписала Чорлуку — но Ведран был травмирован большую часть чемпионского сезона. Если проанализировать, Смородская неправа. На ее месте я вел бы себя тихо и просто сказал: «Поздравляю, “Локомотив”!».