Фернандеш: «Смородская не заслуживает уважения. Если встречу Ольгу, сделаю вид, что не знаю ее»

— Как ты вернулся в основной состав «Локомотива» после ссылки во вторую команду?
— В клубе многое поменялось: президентом стал Геркус, пришли Семин и Пашинин, а спортивным директором назначили Корнеева. Игорь позвонил мне, предложил встретиться с президентом — после этого Пашинин разрешил мне вернуться к основе.
— Смородская считает, что собрала 80% чемпионского состава «Локомотива». Согласен?
— У нее нет права так говорить. Во-первых, Смородская хотела, чтобы я ушел из команды, хотя потом стал важной частью чемпионского состава. Во-вторых, кого она купила? Фарфана? Нет. Денисов пришел после ее ухода. Да, она подписала Чорлуку — но Ведран был травмирован большую часть чемпионского сезона. Если проанализировать, Смородская неправа. На ее месте я вел бы себя тихо и просто сказал: «Поздравляю, “Локомотив”!».
— Как вы отметили чемпионство?
— Было круто! Мы же стали чемпионами дома — а с этим ничто не сравнится. Но сам вечер прошел достаточно спокойно. У нас был ужин на корабле, а потом мы поехали в караоке.
— Рафинья из «Барселоны» после победы в класико подарил одноклубникам айфоны. Что подарили за чемпионство вам?
— Были подарки от спонсоров, но не часы или телефоны. Хотя мы выиграли столько трофеев, что заслужили подарки.
— Что скажешь Смородской, если встретишь ее?
— Надеюсь, не встречу. Для меня Смородская — незнакомый человек. Обычно я очень вежлив, но, если встречу Ольгу, сделаю вид, что не знаю ее. Она не заслуживает уважения.