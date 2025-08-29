Ричмонд
Фернандеш: «Смородская не заслуживает уважения. Если встречу Ольгу, сделаю вид, что не знаю ее»

Бывший футболист «Локомотива» Мануэл Фернандеш в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу рассказал, что экс-президент москвичей Ольга Смородская не заслуживает уважения. При ней португалец даже оказывался во второй команде.

Источник: РИА "Новости"

— Как ты вернулся в основной состав «Локомотива» после ссылки во вторую команду?

— В клубе многое поменялось: президентом стал Геркус, пришли Семин и Пашинин, а спортивным директором назначили Корнеева. Игорь позвонил мне, предложил встретиться с президентом — после этого Пашинин разрешил мне вернуться к основе.

— Смородская считает, что собрала 80% чемпионского состава «Локомотива». Согласен?

— У нее нет права так говорить. Во-первых, Смородская хотела, чтобы я ушел из команды, хотя потом стал важной частью чемпионского состава. Во-вторых, кого она купила? Фарфана? Нет. Денисов пришел после ее ухода. Да, она подписала Чорлуку — но Ведран был травмирован большую часть чемпионского сезона. Если проанализировать, Смородская неправа. На ее месте я вел бы себя тихо и просто сказал: «Поздравляю, “Локомотив”!».

— Как вы отметили чемпионство?

— Было круто! Мы же стали чемпионами дома — а с этим ничто не сравнится. Но сам вечер прошел достаточно спокойно. У нас был ужин на корабле, а потом мы поехали в караоке.

— Рафинья из «Барселоны» после победы в класико подарил одноклубникам айфоны. Что подарили за чемпионство вам?

— Были подарки от спонсоров, но не часы или телефоны. Хотя мы выиграли столько трофеев, что заслужили подарки.

— Что скажешь Смородской, если встретишь ее?

— Надеюсь, не встречу. Для меня Смородская — незнакомый человек. Обычно я очень вежлив, но, если встречу Ольгу, сделаю вид, что не знаю ее. Она не заслуживает уважения.