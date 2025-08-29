Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.85
П2
2.77
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.31
П2
3.65
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.35
П2
3.15
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.38
X
3.95
П2
1.62
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.86
П2
4.20
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.02
П2
3.78

В «Зените» объяснили причину расставания со Зделаром

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, по каким причинам команду покинул сербский полузащитник Саша Зделар.

Источник: ФК "Зенит"

В пятницу стало известно, что клуб и футболист достигли договоренности о досрочном прекращении контракта.

«Расторжение контракта со Зделаром никак не связано с приближающимся изменением лимита на легионеров. К сожалению, Саша, который не только настоящий профессионал, но и хороший человек, получил травму, не позволившую выйти на его уровень в начале сезона. Желаем Зделару здоровья и, какие его годы, найти команду в сильном чемпионате и продолжить карьеру», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

30-летний футболист был приобретен «Зенитом» у ЦСКА в феврале 2025 года. Зделар провел за петербургский клуб 10 матчей и отметился одной голевой передачей.