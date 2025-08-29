В «Зените» объяснили причину расставания со Зделаром

«Расторжение контракта со Зделаром никак не связано с приближающимся изменением лимита на легионеров. К сожалению, Саша, который не только настоящий профессионал, но и хороший человек, получил травму, не позволившую выйти на его уровень в начале сезона. Желаем Зделару здоровья и, какие его годы, найти команду в сильном чемпионате и продолжить карьеру», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.