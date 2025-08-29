«Зенит» и Зделар досрочно расторгли контракт. Серб провел полгода в Петербурге после перехода из ЦСКА

«У “Зенита” база лучше, она новая, а у ЦСКА — старая. Я играл во многих командах, и мне повезло, что я выступал в хороших командах. Разница между клубами в организации. Когда ты видишь все, что делает “Зенит”, ты понимаешь, почему это лучший клуб», — сказал он Legalbet.