«Зенит» и Зделар досрочно расторгли контракт. Серб провел полгода в Петербурге после перехода из ЦСКА

По словам Александра Медведева, дело в травме.

Источник: ФК "Зенит"

Полузащитник Саша Зделар покинул «Зенит». 30-летний серб провел шесть месяцев в команде после перехода из ЦСКА, но так и не сумел закрепиться в основном составе.

Заявление «Зенита»

Клуб договорился с футболистом о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до лета 2026 года.

«Футбольный клуб “Зенит” желает Саше Зделару успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории. Удачи, Саша!» — сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Одно результативное действие

Серб выступал за «Зенит» с февраля этого года, перейдя из московского ЦСКА за 1,3 миллиона евро (данные Transfermarkt). В составе невской команды он сыграл всего 10 матчей во всех турнирах (453 минуты) и отличился только одной голевой передачей — именно в игре против армейцев в Кубке (2:0) 30 апреля.

Незадолго до встречи с ЦСКА Зделар дал интервью, в котором назвал «Зенит» лучшим клубом России.

«У “Зенита” база лучше, она новая, а у ЦСКА — старая. Я играл во многих командах, и мне повезло, что я выступал в хороших командах. Разница между клубами в организации. Когда ты видишь все, что делает “Зенит”, ты понимаешь, почему это лучший клуб», — сказал он Legalbet.

В итоге Саша не добился с коллективом из Петербурга ни одного трофея, но стал победителем Кубка России-2024/25 в составе красно-синих.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил решение клуба расстаться с хавбеком.

«Расторжение контракта со Зделаром никак не связано с приближающимся изменением лимита на легионеров. К сожалению, Саша, который не только настоящий профессионал, но и хороший человек, получил травму, не позволившую выйти на его уровень в начале сезона. Желаем Зделару здоровья и, какие его годы, найти команду в сильном чемпионате и продолжить карьеру», — цитирует его Sport24.

С уходом серба в заявке сине-бело-голубых освобождается легионерский слот. С учетом приглашения Дугласа Сантоса в сборную Бразилии — это важный нюанс. Ведь если капитан «Зенита» сыграет за национальную команду, то снова будет считаться легионером в РПЛ, несмотря на наличие российского паспорта.

Автор: Роман Кольцов