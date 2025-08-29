Ричмонд
Паршивлюк: я не заслужил, чтобы отношение болельщиков «Спартака» ко мне поменялось

Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк ответил, изменилось ли к нему отношение болельщиков красно-белых за период его игры за московское «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

— После назначения Карпина в «Динамо» была интересна реакция болельщиков «Спартака». К вам как воспитаннику и экс-капитану поменялось их отношение за время в «Динамо»?

— Нет. Мне кажется, своими высказываниями и работой я не заслужил какого-то титанического сдвига в отношениях с болельщиками «Спартака». Я ни слова не сказал в их сторону, всегда был уважителен. Я делаю и буду делать свою работу, а дальше уже выбор каждого, как относиться к человеку, которого они не знают лично. Поэтому и к Валерию Георгиевичу какие могут быть вопросы? Он профессионал, не знаю, звал ли его «Спартак», но позвало «Динамо». Он выбрал проект, который ему стал интересен, поэтому и пришёл сюда, — сказал Паршивлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.