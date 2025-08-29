Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
0
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.77
П2
3.85
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.15
П2
3.27
Футбол. Испания
2-й тайм
Эльче
2
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
83.00
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.75
X
4.00
П2
1.57
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.00
П2
3.70
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Агент Гайча высказался о переходе игрока из ЦСКА в «Крылья Советов»

Футбольный агент Пабло Каро, представляющий интересы аргентинского нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, высказался о переходе футболиста в «Крылья Советов» на правах аренды.

Источник: Чемпионат.com

«Мы довольны, как сложился переход Гайча в “Крылья Советов”. Нас хорошо приняли. Игроку нравятся команда и тренер. Было непросто осуществить переход, но клуб и Гайч приложили большие усилия», — сказал Каро в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.