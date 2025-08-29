«Жёсткий, сложный, довольно агрессивный». Жерсон — о футболе в чемпионате России

«Петербург очень красивый, жду возможности познакомиться с ним поближе. Пока хорошо изучил только парк рядом с домом, где мы каждый день гуляем с дочкой. “Зенит” — ​клуб с шикарной инфраструктурой, который уделяет своим игрокам всё необходимое внимание, а это очень важно. Футбол здесь жёсткий, сложный, довольно агрессивный, потому что многие нарушения не фиксируются. Но мне как раз нравятся такие чемпионаты, поскольку это и мой игровой стиль», — сказал Жерсон в интервью пресс-службе «Зенита» на официальном сайте.