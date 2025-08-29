Звезда «Зенита» хочет вернуться домой спустя месяц после перехода

29-летний Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» за 25 млн евро. Полузащитник только что выступил в составе своей прежней команды на клубном чемпионате мира, отличившись в матче плей-офф против немецкой «Баварии». На счету Жерсона 14 матчей за национальную сборную Бразилии, в которых он забил один мяч. Он принял участие в обеих встречах после назначения главным тренером Селесао Карло Анчелотти.