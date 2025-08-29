Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.20
П2
13.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Милан
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.00
П2
1.13
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
1
:
Брест
1
Все коэффициенты
П1
2.08
X
2.11
П2
14.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.04
Футбол. Первая лига
30.08
СКА-Хабаровск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Звезда «Зенита» хочет вернуться домой спустя месяц после перехода

Полузащитник петербургского «Зенита» Жерсон хочет вернуться в Южную Америку. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Rubro-negro de Coração.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, футболист чувствует себя несчастным в России и хотел бы сменить обстановку, вернувшись на родину.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона 13 июля. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2029/30.

29-летний Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» за 25 млн евро. Полузащитник только что выступил в составе своей прежней команды на клубном чемпионате мира, отличившись в матче плей-офф против немецкой «Баварии». На счету Жерсона 14 матчей за национальную сборную Бразилии, в которых он забил один мяч. Он принял участие в обеих встречах после назначения главным тренером Селесао Карло Анчелотти.