Представитель Дзюбы: никакого конфликта у Артёма с руководством «Акрона» нет

Во‑первых, если бы люди были чуть профессиональнее, они бы посмотрели на предыдущие кубковые матчи «Акрона» и увидели бы, что Артёма не было в заявке. Во‑вторых, очевидно, что никакого конфликта у Артёма с руководством клуба нет. И многие наблюдательные журналисты прекрасно могли видеть, как Артём перед игрой был на бровке, на позитиве общался с генеральным директором «Акрона» Константином Клюшевым. И в‑третьих, могу сказать уважаемому Владиславу Радимову и остальным экспертам, что попкорн они могут доставать сколько угодно, только наблюдать за «очередным конфликтом» Дзюбы не придётся.