«Спартак» вернулся за Коко, Сперцяна хочет «Лидс», Симонс перешел в «Тоттенхэм»

«Я очень счастлив и с нетерпением жду начала работы. Я давно об этом мечтал. Это отличный клуб, и когда я встретился с главным тренером, я сразу понял, что это подходящее для меня место. Я привнесу в команду не только стиль, но и трудолюбие и дисциплину. Я хочу сделать все возможное для победы — ради команды и ради болельщиков», — сказал Симонс.