«Спартак» вернулся за Коко, Сперцяна хочет «Лидс», Симонс перешел в «Тоттенхэм»

Что в России?
«Утрехт» отказал «Спартаку»
«Утрехт» отказался отпускать защитника Суффьян Эль-Каруани в «Спартак», сообщает De Telegraaf.
По сведениям источника, московский клуб предлагал за 24-летнего марокканца 6 миллионов евро, но в последний момент руководство голландского клуба ответило отказом. «Утрехт» посчитал, что по политическим причинам не будет вести дела с российскими клубами. При этом сам футболист уже успел попрощаться с болельщиками команды и готовился вылететь в Москву.
Эль-Каруани играет за «Утрехт» с 2023 года. Он провел 77 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, забил три мяча и сделал 19 результативных передач. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Вместе с тем красно-белые вернулись к кандидатуре защитника «Торино» Сауля Коко, сообщает журналист Джакомо Морандин. По его информации, итальянский клуб снизил свои требования, которые ранее составляли 17−18 миллионов евро. Ранее «Спартак» отказался от трансфера. Transfermarkt оценивает Коко в 10 миллионов.
«Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада»
«Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» о трансфере нападающего Педро, сообщает журналист Саша Тавольери. Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии предложил за 19-летнего бразильца 35 миллионов евро.
Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. За это время на его счету 62 матча во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до 31 декабря 2028 года.
ЦСКА объявил о переходе Гайча
«Крылья Советов» арендовали нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает пресс-служба армейцев. Срок соглашения с 26-летним аргентинцем рассчитан на сезон-2025/26.
Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан Лоренсо» в августе 2020 года. В сезоне-2024/25 форвард выступал за «Антальяспор» на правах аренды. Футболист провел 38 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и забил девять голов.
Сперцян может перейти в «Лидс»
Как пишет Armenie Football со ссылкой на журналиста Берена Крооса, игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Лидсе». Ранее сорвался переход полузащитника в «Саутгемптон», и причиной мог стать как раз интерес со стороны клуба АПЛ. Контракт Сперцяна рассчитан до лета 2026 года, его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.
«Зенит» объявил о расторжении контракта со Зделаром
Полузащитник Саша Зделар покидает «Зенит», сообщает пресс-служба петербургского клуба. Сине-бело-голубые и 30-летний серб достигли договоренности о досрочном прекращении контракта, который был рассчитан до конца июня 2026 года.
Хавбек перешел в «Зенит» из ЦСКА в феврале 2025 года. За это время он провел 10 матчей за клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Интересное в Европе
«Тоттенхэм» подписал Хави Симонса
Полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс подписал контракт с «Тоттенхэмом», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 22-летним голландцем носит долгосрочный характер. Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за игрока 60 миллионов евро. Также полузащитником интересовался «Челси».
«Я очень счастлив и с нетерпением жду начала работы. Я давно об этом мечтал. Это отличный клуб, и когда я встретился с главным тренером, я сразу понял, что это подходящее для меня место. Я привнесу в команду не только стиль, но и трудолюбие и дисциплину. Я хочу сделать все возможное для победы — ради команды и ради болельщиков», — сказал Симонс.
В сезоне-2024/25 Симонс сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
Аспиликуэта перешел в «Севилью»
Защитник Сесар Аспиликуэта подписал контракт с «Севильей», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 36-летним испанцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.
Аспиликуэта с 2023 года выступал за «Атлетико». В сезоне-2024/25 защитник провел 20 матчей, в которых забил один гол и заработал четыре желтые карточки.
Аканджи может перейти в «Милан»
Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи может перейти в «Милан», сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, переговоры между клубами проходят успешно. Отмечается, что переход 30-летнего швейцарца будет зависеть от его решения и окончательной договоренности сторон. Ранее Романо сообщал, что переговоры о покупке Аканджи также вел «Галатасарай».
Аканджи выступает за «Сити» с 2022 года. За это время на его счету 136 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
Автор: Никита Веденеев