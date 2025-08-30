«Спартак» вернулся за Коко, Сперцяна хочет «Лидс», Симонс перешел в «Тоттенхэм»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
Все коэффициенты
П1
3.35
X
2.05
П2
4.82
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.35
П2
4.52
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.30
П2
5.40
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.15
П2
2.41
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.65
П2
5.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.88
П2
2.49
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.09
П2
6.40
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.85
П2
5.14
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.95
П2
2.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.36
П2
8.00
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.32
П2
2.50
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.94
П2
4.00
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.19
П2
2.51
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.07
П2
2.85
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.85
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.60
П2
2.18
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.18
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.90
П2
13.00
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.29
П2
3.15
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.82
П2
1.83
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.44
П2
2.41
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.63
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.40
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.82
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.77
П2
1.76
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.88
П2
1.33
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2

«Спартак» вернулся за Коко, Сперцяна хочет «Лидс», Симонс перешел в «Тоттенхэм»

Главные трансферные новости и слухи в нашем обзоре дня.

Источник: Спорт-Экспресс

Что в России?

«Утрехт» отказал «Спартаку»

«Утрехт» отказался отпускать защитника Суффьян Эль-Каруани в «Спартак», сообщает De Telegraaf.

По сведениям источника, московский клуб предлагал за 24-летнего марокканца 6 миллионов евро, но в последний момент руководство голландского клуба ответило отказом. «Утрехт» посчитал, что по политическим причинам не будет вести дела с российскими клубами. При этом сам футболист уже успел попрощаться с болельщиками команды и готовился вылететь в Москву.

Источник: Соцсети

Эль-Каруани играет за «Утрехт» с 2023 года. Он провел 77 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, забил три мяча и сделал 19 результативных передач. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Вместе с тем красно-белые вернулись к кандидатуре защитника «Торино» Сауля Коко, сообщает журналист Джакомо Морандин. По его информации, итальянский клуб снизил свои требования, которые ранее составляли 17−18 миллионов евро. Ранее «Спартак» отказался от трансфера. Transfermarkt оценивает Коко в 10 миллионов.

«Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада»

«Зенит» отклонил предложение «Аль-Иттихада» о трансфере нападающего Педро, сообщает журналист Саша Тавольери. Ранее стало известно, что клуб из Саудовской Аравии предложил за 19-летнего бразильца 35 миллионов евро.

Источник: РИА "Новости"

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. За это время на его счету 62 матча во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующий контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до 31 декабря 2028 года.

ЦСКА объявил о переходе Гайча

«Крылья Советов» арендовали нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, сообщает пресс-служба армейцев. Срок соглашения с 26-летним аргентинцем рассчитан на сезон-2025/26.

Источник: Reuters

Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан Лоренсо» в августе 2020 года. В сезоне-2024/25 форвард выступал за «Антальяспор» на правах аренды. Футболист провел 38 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и забил девять голов.

Сперцян может перейти в «Лидс»

Как пишет Armenie Football со ссылкой на журналиста Берена Крооса, игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Лидсе». Ранее сорвался переход полузащитника в «Саутгемптон», и причиной мог стать как раз интерес со стороны клуба АПЛ. Контракт Сперцяна рассчитан до лета 2026 года, его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» объявил о расторжении контракта со Зделаром

Полузащитник Саша Зделар покидает «Зенит», сообщает пресс-служба петербургского клуба. Сине-бело-голубые и 30-летний серб достигли договоренности о досрочном прекращении контракта, который был рассчитан до конца июня 2026 года.

Хавбек перешел в «Зенит» из ЦСКА в феврале 2025 года. За это время он провел 10 матчей за клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Источник: ФК "Зенит"

Интересное в Европе

«Тоттенхэм» подписал Хави Симонса

Полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс подписал контракт с «Тоттенхэмом», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 22-летним голландцем носит долгосрочный характер. Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за игрока 60 миллионов евро. Также полузащитником интересовался «Челси».

«Я очень счастлив и с нетерпением жду начала работы. Я давно об этом мечтал. Это отличный клуб, и когда я встретился с главным тренером, я сразу понял, что это подходящее для меня место. Я привнесу в команду не только стиль, но и трудолюбие и дисциплину. Я хочу сделать все возможное для победы — ради команды и ради болельщиков», — сказал Симонс.

В сезоне-2024/25 Симонс сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

Аспиликуэта перешел в «Севилью»

Защитник Сесар Аспиликуэта подписал контракт с «Севильей», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с 36-летним испанцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Аспиликуэта с 2023 года выступал за «Атлетико». В сезоне-2024/25 защитник провел 20 матчей, в которых забил один гол и заработал четыре желтые карточки.

Аканджи может перейти в «Милан»

Источник: AP 2024

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи может перейти в «Милан», сообщает журналист Фабрицио Романо. По информации источника, переговоры между клубами проходят успешно. Отмечается, что переход 30-летнего швейцарца будет зависеть от его решения и окончательной договоренности сторон. Ранее Романо сообщал, что переговоры о покупке Аканджи также вел «Галатасарай».

Аканджи выступает за «Сити» с 2022 года. За это время на его счету 136 матчей во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Автор: Никита Веденеев

