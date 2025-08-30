Футболист «Краснодара» Сперцян может перейти в «Лидс», пишут СМИ

По данным источника, «Краснодар» не против трансфера игрока в АПЛ. Сообщается, что интерес со стороны «Лидса» повлиял на затягивание переговоров российского клуба с «Саутгемптоном», выступающим в Чемпионшипе. Отмечается, что Сперцян привлек интерес главного тренера клуба Даниэля Фарке, который недолго работал со Сперцяном в «Краснодаре».