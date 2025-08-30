Футболист «Краснодара» Сперцян может перейти в «Лидс», пишут СМИ

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс» рассматривает возможность приобретения футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Armenie Football со ссылкой на журналиста Берена Кросса.
По данным источника, «Краснодар» не против трансфера игрока в АПЛ. Сообщается, что интерес со стороны «Лидса» повлиял на затягивание переговоров российского клуба с «Саутгемптоном», выступающим в Чемпионшипе. Отмечается, что Сперцян привлек интерес главного тренера клуба Даниэля Фарке, который недолго работал со Сперцяном в «Краснодаре».
Сперцяну 25 лет. В текущем сезоне он провел десять матчей за «Краснодар» во всех турнирах и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Армении в 25 млн евро.
Магомед Адиев
Мурад Мусаев
Гаэтан Перрен
(Дуглас Аугусту)
3′
Эдуард Сперцян
13′
Джон Кордоба
(Гаэтан Перрен)
42′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
78′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
86′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
90′
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
46′
9
Алексей Сутормин
2
Кирилл Печенин
68′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
59′
7
Вадим Раков
77
Ильзат Ахметов
59′
8
Максим Витюгов
22
Фернандо Костанца
46′
14
Михайло Баньяц
58′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
98
Сергей Петров
82′
59
Артем Хмарин
23
Гаэтан Перрен
69′
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
74′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
69′
88
Никита Кривцов
66
Дуглас Аугусту
82′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти