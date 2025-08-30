Футболист «Краснодара» Сперцян может перейти в «Лидс», пишут СМИ

Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.45
П2
3.75
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.40
П2
4.80
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.34
П2
5.60
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.15
П2
2.41
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.65
П2
5.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.88
П2
2.49
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.09
П2
6.40
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.85
П2
5.14
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.95
П2
2.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
8.00
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.53
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.98
П2
3.90
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.19
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.07
П2
2.85
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.85
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.61
П2
2.19
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.18
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.87
П2
13.00
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.29
П2
3.10
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.82
П2
1.85
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.45
П2
2.41
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.63
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.11
П2
2.38
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.40
П2
2.97
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.91
П2
9.50
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.77
П2
1.77
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.87
П2
1.33
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2

Футболист «Краснодара» Сперцян может перейти в «Лидс», пишут СМИ

Футболист «Краснодара» Сперцян может перейти в клуб АПЛ «Лидс».

Источник: ФК "Краснодар"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс» рассматривает возможность приобретения футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Armenie Football со ссылкой на журналиста Берена Кросса.

По данным источника, «Краснодар» не против трансфера игрока в АПЛ. Сообщается, что интерес со стороны «Лидса» повлиял на затягивание переговоров российского клуба с «Саутгемптоном», выступающим в Чемпионшипе. Отмечается, что Сперцян привлек интерес главного тренера клуба Даниэля Фарке, который недолго работал со Сперцяном в «Краснодаре».

Сперцяну 25 лет. В текущем сезоне он провел десять матчей за «Краснодар» во всех турнирах и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Армении в 25 млн евро.

Крылья Советов
0:6
Первый тайм: 0:3
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Гаэтан Перрен
(Дуглас Аугусту)
3′
Эдуард Сперцян
13′
Джон Кордоба
(Гаэтан Перрен)
42′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
78′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
86′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
90′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
46′
9
Алексей Сутормин
2
Кирилл Печенин
68′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
59′
7
Вадим Раков
77
Ильзат Ахметов
59′
8
Максим Витюгов
22
Фернандо Костанца
46′
14
Михайло Баньяц
58′
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
98
Сергей Петров
82′
59
Артем Хмарин
23
Гаэтан Перрен
69′
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
74′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
69′
88
Никита Кривцов
66
Дуглас Аугусту
82′
6
Кевин Ленини
Статистика
Крылья Советов
Краснодар
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
10
20
Удары в створ
3
7
Угловые
5
5
Фолы
8
15
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
