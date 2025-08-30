Экс-футболист «Локомотива» и «Краснодара» вернулся в РПЛ из Алжира

Футболист по ходу своей карьеры неоднократно попадал в скандалы. Например, в 2020 году он был запечатлен в состоянии алкогольного опьянения в одном из ночных клубов Краснодара, где отмечал свой день рождения. Сообщалось, что охране пришлось вывести его из клуба. Через год он в соцсетях выложил видео, где с бутылкой пива танцевал на одном из пляжей ОАЭ. Этот факт вызвал критику со стороны его подписчиков в соцсетях, а сам футболист позже заявил, что эта история стала черным пятном в его карьере.