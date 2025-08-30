Экс-футболист «Локомотива» и «Краснодара» вернулся в РПЛ из Алжира

Бывший нападающий «Локомотива» и молодежной сборной России Иван Игнатьев перешел в «Оренбург» из «Кабилии», сообщил алжирский клуб в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
За «Кабилию» 26-летний россиянин выступал с февраля, забив пять голов в 15 матчах.
Игнатьев является воспитанником «Краснодара», за основную команду которого он выступал с 2016 по 2019 год. После форвард играл за казанский «Рубин» (2020−2022), самарские «Крылья Советов» (2022), московский «Локомотив» (2022−2023), «Сочи» (2023), сербский «Железничар» (2024) и армянский «Урарту» (2024).
Футболист по ходу своей карьеры неоднократно попадал в скандалы. Например, в 2020 году он был запечатлен в состоянии алкогольного опьянения в одном из ночных клубов Краснодара, где отмечал свой день рождения. Сообщалось, что охране пришлось вывести его из клуба. Через год он в соцсетях выложил видео, где с бутылкой пива танцевал на одном из пляжей ОАЭ. Этот факт вызвал критику со стороны его подписчиков в соцсетях, а сам футболист позже заявил, что эта история стала черным пятном в его карьере.
«Оренбург» после шести туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.