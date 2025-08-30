«Сказал о чувствах — чуть не ударил»: за что ненавидят и любят Станковича

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:30
Енисей
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.20
П2
3.95
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.19
П2
5.50
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.05
П2
2.45
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.65
П2
5.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.90
П2
2.50
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.09
П2
6.40
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.91
П2
5.13
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.95
П2
1.98
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.28
П2
7.80
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.32
П2
2.50
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.94
П2
4.00
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.20
П2
2.49
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.07
П2
2.85
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.54
П2
1.85
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.67
П2
2.15
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.18
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.05
П2
13.50
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.28
П2
3.20
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.82
П2
1.83
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.50
П2
2.30
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.55
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.14
П2
2.38
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.37
П2
3.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.82
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.73
П2
1.76
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.78
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.42
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Сказал о чувствах — чуть не ударил»: за что ненавидят и любят Станковича

Он целует соперников и ругается с арбитрами, одни его гонят в отставку, другие дерут за него глотку. РИА Новости Спорт подробно рассказывает, почему Деян Станкович думает головой, действует сердцем и никогда не сдерживается.

Источник: РИА "Новости"

«Если этого не будет, я закончу тренировать!»

Худший старт «Спартака» за многие годы: болельщики ворчат, руководство молчит, а на главного тренера обрушивается лавина слухов об отставке.

После шести туров у команды восемь очков и восьмое место. До победы над «Рубином» (2:0) 23 августа «Спартак» не выигрывал почти месяц. На фоне затянувшейся без побед серии почти сразу активизировались инсайдеры: якобы у серба есть пять матчей, чтобы спасти свое кресло. Сам он отреагировал в фирменной манере: «Нет никакого дедлайна. Это ложь. Тренер либо уволен, либо будет уволен. Есть и третья категория — когда тренер уходит сам».

Тем временем сам Станкович умудрялся быть в центре внимания и без турнирной таблицы. Весной он получил дисквалификацию на три кубковых матча, поэтому первый круг группового этапа Кубка России он просидел на трибунах. В августе покинул ложу стадиона еще до финального свистка в игре с махачкалинским «Динамо». Бывший президент клуба Андрей Червиченко назвал это «медицинским диагнозом». Евгений Ловчев отметил мягче: «нервозность тренера передается команде».

Игроки же, естественно, на публике за него. После ничьей с «Зенитом» (2:2) Маркиньос заявил: «Мы недовольны результатами, но мы поддерживаем нашего тренера». Антон Заболотный объяснял спад случайными удалениями и нелепыми голами: «Этот отрезок мы перебороли».

«Если настанет день, когда у меня не будет эмоций, я закончу тренировать», — заявил Станкович на первой пресс-конференции в «Спартаке». Судя по всему, этот день пока даже не маячит на горизонте.

Источник: РИА "Новости"

Эмоции у серба бывают разными. В одном матче он способен поцеловать защитника «Зенита» Страхиню Эраковича, удаленного с поля. Для многих это выглядело как издевка: соперник получил красную, а его еще тренер соперников «отблагодарил» за это. Но позже Станкович объяснил: Эракович для него почти как сын, он воспитывался у него в «Црвене Звезде». Ситуация превратилась из троллинга в демонстрацию балканской семейственности.

Но та же эмоциональность часто принимает и обратную форму. Он может сорваться на судью так, что схлопочет дисквалификацию, демонстративно покинуть ложу до финального свистка или вовсе не выйти на пресс-конференцию после неудачной игры.

Развелся после 23 лет брака

Но за пределами стадиона эмоций у Станковича не меньше. Его личная жизнь напоминает отдельный сюжет — с романтическим началом и громким финалом. С Аной Ачимович он прожил 23 года: познакомились еще в юности, когда Деяну было 19. Ана — сестра его тогдашнего одноклубника Миленко Ачимовича, который сперва был категорически против их отношений. «Когда я рассказал о своих чувствах, он чуть не ударил меня», — вспоминал Станкович. Но любовь оказалась сильнее: Ана поехала с ним в Рим, где он играл за «Лацио», родила троих сыновей, вела дом без нянь и светской мишуры.

Долгое время Станкович говорил о жене с восторгом: «Она моя любовь, поддержка, вера и надежда». Но в 2024-м брак официально закончился. В Сербии новость восприняли резко: в соцсетях его обвинили в «кризисе среднего возраста», писали, что «мужчине захотелось доказать, что он еще молод». Тон комментариев варьировался от разочарования («думала, что Деян культурный человек») до прямой злости («пересел с лошади на осла»).

И пока на родине кипели страсти, в Москве он готовил новый акт личной истории. В декабре 2024 года Станкович уже тайно женился на словенской журналистке Аните Боянич. Свадьба прошла в обстановке полной секретности, а в январе 2025-го у пары родилась дочь Анжела.

Источник: РИА "Новости"

Его эмоциональность имеет простое объяснение: балканский темперамент, взросление в Белграде 90-х, годы в Серии А и личная установка «эмоции = честность». Это и сила, и слабость. На поле — вулкан, который то целует соперников, то срывается на судей. В раздевалке — папа, обнимающий игроков. Дома же — то пример классического семьянина, то герой таблоидов, обвиняемый в кризисе среднего возраста.

Деян Станкович родился в Белграде в 1978-м — городе, кипящем как кофе в турке. И все предопределено было с рождения: отец Борислав играл за ОФК, мама Драгица — за женскую команду «Слога». Футбол у них в семье не профессия, а генетический код.

Первые шаги Деян делал на улицах Земуна, а в 14 лет его заметили и забрали в академию «Црвены Звезды». Там он быстро стал своим и уже через пару лет вышел в основу. Дальше — Италия. В 1998-м переехал в «Лацио» и сразу стал символом новой волны сербских футболистов в Серии А. Деян стал собирать трофеи: Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА, скудетто. В 2004 году перешел в «Интер», где задержался почти на десять лет и собрал коллекцию, достойную витрины музея: пять чемпионств, четыре Кубка Италии, Лига чемпионов и Кубок мира среди клубов.

Источник: РИА "Новости"

Деяна всегда ценили за силу, которой хватало и на атаку, и на оборону. Мощно бил, шел в стыки, сходился с соперником и спорил с судьей так, будто решается судьба мира. В Италии к такому привыкли, но даже там Станкович выделялся балканским темпераментом.

Завершив карьеру в 2013-м, вскоре устроился ассистентом в «Удинезе», занимался менеджментом в «Интере» и даже сотрудничал с УЕФА. Но спокойная работа явно была не его стихией. В 2019-м он вернулся в «Звезду» и сразу взял три чемпионства подряд. Потом был трудный период в «Сампдории»: команда вылетела из Серии А, и это стало первым серьезным провалом в его тренерской карьере. Не сдался, уехал в менее маститый чемпионат Венгрии, выиграл его с «Ференцварошем», добрался до плей-офф Лиги конференций. А в 2024-м принял «Спартак», сначала получил контракт на два года, потом продлил его до 2027-го.

И вот парадокс: как игрок он был умным полузащитником с панорамным видением поля, но при этом всегда жил на эмоциях — иногда до предела. Тот же образ он перенес и в тренерскую жизнь. В нем соединились тактика и темперамент: он умеет правильно сочетать игроков и в то же время реагирует на каждую мелочь.

Источник: РИА "Новости"

Эмоциональность — продолжение всей его биографии: от сербских дворов до финала Лиги чемпионов и нынешних московских будней. Деян Станкович всегда думает головой, действует сердцем и срывается, когда сердце перегревается.

Автор: Аделя Зиатдинова

Футбол. Премьер-лига
30.08
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.05
П2
13.50