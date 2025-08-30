«Сказал о чувствах — чуть не ударил»: за что ненавидят и любят Станковича

«Если этого не будет, я закончу тренировать!»
Худший старт «Спартака» за многие годы: болельщики ворчат, руководство молчит, а на главного тренера обрушивается лавина слухов об отставке.
После шести туров у команды восемь очков и восьмое место. До победы над «Рубином» (2:0) 23 августа «Спартак» не выигрывал почти месяц. На фоне затянувшейся без побед серии почти сразу активизировались инсайдеры: якобы у серба есть пять матчей, чтобы спасти свое кресло. Сам он отреагировал в фирменной манере: «Нет никакого дедлайна. Это ложь. Тренер либо уволен, либо будет уволен. Есть и третья категория — когда тренер уходит сам».
Тем временем сам Станкович умудрялся быть в центре внимания и без турнирной таблицы. Весной он получил дисквалификацию на три кубковых матча, поэтому первый круг группового этапа Кубка России он просидел на трибунах. В августе покинул ложу стадиона еще до финального свистка в игре с махачкалинским «Динамо». Бывший президент клуба Андрей Червиченко назвал это «медицинским диагнозом». Евгений Ловчев отметил мягче: «нервозность тренера передается команде».
Игроки же, естественно, на публике за него. После ничьей с «Зенитом» (2:2) Маркиньос заявил: «Мы недовольны результатами, но мы поддерживаем нашего тренера». Антон Заболотный объяснял спад случайными удалениями и нелепыми голами: «Этот отрезок мы перебороли».
«Если настанет день, когда у меня не будет эмоций, я закончу тренировать», — заявил Станкович на первой пресс-конференции в «Спартаке». Судя по всему, этот день пока даже не маячит на горизонте.
Эмоции у серба бывают разными. В одном матче он способен поцеловать защитника «Зенита» Страхиню Эраковича, удаленного с поля. Для многих это выглядело как издевка: соперник получил красную, а его еще тренер соперников «отблагодарил» за это. Но позже Станкович объяснил: Эракович для него почти как сын, он воспитывался у него в «Црвене Звезде». Ситуация превратилась из троллинга в демонстрацию балканской семейственности.
Но та же эмоциональность часто принимает и обратную форму. Он может сорваться на судью так, что схлопочет дисквалификацию, демонстративно покинуть ложу до финального свистка или вовсе не выйти на пресс-конференцию после неудачной игры.
Развелся после 23 лет брака
Но за пределами стадиона эмоций у Станковича не меньше. Его личная жизнь напоминает отдельный сюжет — с романтическим началом и громким финалом. С Аной Ачимович он прожил 23 года: познакомились еще в юности, когда Деяну было 19. Ана — сестра его тогдашнего одноклубника Миленко Ачимовича, который сперва был категорически против их отношений. «Когда я рассказал о своих чувствах, он чуть не ударил меня», — вспоминал Станкович. Но любовь оказалась сильнее: Ана поехала с ним в Рим, где он играл за «Лацио», родила троих сыновей, вела дом без нянь и светской мишуры.
Долгое время Станкович говорил о жене с восторгом: «Она моя любовь, поддержка, вера и надежда». Но в 2024-м брак официально закончился. В Сербии новость восприняли резко: в соцсетях его обвинили в «кризисе среднего возраста», писали, что «мужчине захотелось доказать, что он еще молод». Тон комментариев варьировался от разочарования («думала, что Деян культурный человек») до прямой злости («пересел с лошади на осла»).
И пока на родине кипели страсти, в Москве он готовил новый акт личной истории. В декабре 2024 года Станкович уже тайно женился на словенской журналистке Аните Боянич. Свадьба прошла в обстановке полной секретности, а в январе 2025-го у пары родилась дочь Анжела.
Его эмоциональность имеет простое объяснение: балканский темперамент, взросление в Белграде 90-х, годы в Серии А и личная установка «эмоции = честность». Это и сила, и слабость. На поле — вулкан, который то целует соперников, то срывается на судей. В раздевалке — папа, обнимающий игроков. Дома же — то пример классического семьянина, то герой таблоидов, обвиняемый в кризисе среднего возраста.
Деян Станкович родился в Белграде в 1978-м — городе, кипящем как кофе в турке. И все предопределено было с рождения: отец Борислав играл за ОФК, мама Драгица — за женскую команду «Слога». Футбол у них в семье не профессия, а генетический код.
Первые шаги Деян делал на улицах Земуна, а в 14 лет его заметили и забрали в академию «Црвены Звезды». Там он быстро стал своим и уже через пару лет вышел в основу. Дальше — Италия. В 1998-м переехал в «Лацио» и сразу стал символом новой волны сербских футболистов в Серии А. Деян стал собирать трофеи: Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА, скудетто. В 2004 году перешел в «Интер», где задержался почти на десять лет и собрал коллекцию, достойную витрины музея: пять чемпионств, четыре Кубка Италии, Лига чемпионов и Кубок мира среди клубов.
Деяна всегда ценили за силу, которой хватало и на атаку, и на оборону. Мощно бил, шел в стыки, сходился с соперником и спорил с судьей так, будто решается судьба мира. В Италии к такому привыкли, но даже там Станкович выделялся балканским темпераментом.
Завершив карьеру в 2013-м, вскоре устроился ассистентом в «Удинезе», занимался менеджментом в «Интере» и даже сотрудничал с УЕФА. Но спокойная работа явно была не его стихией. В 2019-м он вернулся в «Звезду» и сразу взял три чемпионства подряд. Потом был трудный период в «Сампдории»: команда вылетела из Серии А, и это стало первым серьезным провалом в его тренерской карьере. Не сдался, уехал в менее маститый чемпионат Венгрии, выиграл его с «Ференцварошем», добрался до плей-офф Лиги конференций. А в 2024-м принял «Спартак», сначала получил контракт на два года, потом продлил его до 2027-го.
И вот парадокс: как игрок он был умным полузащитником с панорамным видением поля, но при этом всегда жил на эмоциях — иногда до предела. Тот же образ он перенес и в тренерскую жизнь. В нем соединились тактика и темперамент: он умеет правильно сочетать игроков и в то же время реагирует на каждую мелочь.
Эмоциональность — продолжение всей его биографии: от сербских дворов до финала Лиги чемпионов и нынешних московских будней. Деян Станкович всегда думает головой, действует сердцем и срывается, когда сердце перегревается.
Автор: Аделя Зиатдинова