«Сказал о чувствах — чуть не ударил»: за что ненавидят и любят Станковича

Первые шаги Деян делал на улицах Земуна, а в 14 лет его заметили и забрали в академию «Црвены Звезды». Там он быстро стал своим и уже через пару лет вышел в основу. Дальше — Италия. В 1998-м переехал в «Лацио» и сразу стал символом новой волны сербских футболистов в Серии А. Деян стал собирать трофеи: Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА, скудетто. В 2004 году перешел в «Интер», где задержался почти на десять лет и собрал коллекцию, достойную витрины музея: пять чемпионств, четыре Кубка Италии, Лига чемпионов и Кубок мира среди клубов.