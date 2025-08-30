«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

После шести туров подопечные Рашида Рахимова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 10 набранных очков. Команда Владимира Слишковича располагается на 11-й строчке в таблице РПЛ с шестью очками в шести встречах.