«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Татаев, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон.
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.
После шести туров подопечные Рашида Рахимова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 10 набранных очков. Команда Владимира Слишковича располагается на 11-й строчке в таблице РПЛ с шестью очками в шести встречах.