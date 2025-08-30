«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.34
П2
2.45
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
1
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.93
П2
14.00
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.07
П2
5.50
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.05
П2
2.45
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.51
П2
5.60
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.91
П2
2.50
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.07
П2
6.25
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.88
П2
5.10
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.00
П2
1.98
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.22
П2
7.50
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.32
П2
2.50
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.94
П2
4.05
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.19
П2
2.49
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.07
П2
2.90
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.52
П2
1.86
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.64
П2
2.15
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.16
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.05
П2
12.50
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.26
П2
3.15
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.82
П2
1.82
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.51
П2
2.25
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.56
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.25
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.79
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.72
П2
1.76
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.77
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 30 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и казанским «Рубином».

Источник: Чемпионат.com

Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Татаев, Муфи, Ду Кейрос, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Гюрлюк, Томпсон.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Иву, Йочич, Ходжа, Даку, Шабанхаджай.

После шести туров подопечные Рашида Рахимова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 10 набранных очков. Команда Владимира Слишковича располагается на 11-й строчке в таблице РПЛ с шестью очками в шести встречах.

