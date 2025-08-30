Арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче РПЛ против ЦСКА

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.34
П2
2.45
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
1
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.93
П2
14.00
Футбол. Англия
14:30
Челси
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.07
П2
5.50
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.05
П2
2.45
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.51
П2
5.60
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.91
П2
2.50
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.07
П2
6.25
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.88
П2
5.10
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.00
П2
1.98
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.22
П2
7.50
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.32
П2
2.50
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.94
П2
4.05
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.19
П2
2.49
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.07
П2
2.90
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.52
П2
1.86
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.64
П2
2.15
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.16
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.05
П2
12.50
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.26
П2
3.15
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.82
П2
1.82
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.51
П2
2.25
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.56
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.25
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.79
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.72
П2
1.76
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.77
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче РПЛ против ЦСКА

Арбитр Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче против ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра Василия Казарцева назначить пенальти в ворота тольяттинского «Акрона» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте РФС.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Акрон» со счетом 3:1. На 57-й минуте Казарцев назначил 11-метровый удар за игру рукой защитника тольяттинцев Марата Бокоева, который спустя две минуты реализовал Иван Обляков. Также комиссия признала правильным решение судьи не назначать пенальти в ворота армейцев на 68-й минуте за контакт мяча с рукой защитника Данила Кругового.

ЭСК рассмотрела обращения «Крыльев Советов» по трем эпизодам матча с «Краснодаром» (0:6). Судейство этой встречи стало объектом критики со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Комиссия признала правильными решения судьи Егора Егорова: не фиксировать фол на полузащитнике Ильзате Ахметове (3-я минута), назначить пенальти в ворота самарцев (9) и не назначать 11-метровый удар в ворота «Краснодара» (30).

Махачкалинское «Динамо» также обратилось к ЭСК по трем эпизодам после матча чемпионата страны против петербургского «Зенита» (4:0). Комиссия не нашла ошибок в работе Павла Кукуяна, заключив, что арбитр правильно принял решение не фиксировать нарушение правил против защитника Джемала Табидзе в атакующей фазе «Зенита», предшествующей назначению пенальти в ворота «Динамо», а также не назначать 11-метровый удар в ворота «Динамо» и не признавать нарушением правил действия против полузащитника Ражаба Магомедова во время атаки «сине-бело-голубых», по итогам которой петербуржцы забили гол.

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 6
24.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Голы
ЦСКА
Матеус Алвес
(Кирилл Глебов)
6′
Кирилл Глебов
19′
Иван Обляков
59′
Акрон
Артем Дзюба
(Марат Бокоев)
34′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
70′
19
Даниэль Руис
90
Матвей Лукин
64′
4
Жоао Виктор
7
Матеус Алвес
81′
52
Артем Бандикян
11
Тамерлан Мусаев
64′
8
Артем Шуманский
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81
Никита Базилевский
41′
67′
6
Максим Кузьмин
8
Константин Марадишвили
79′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
79′
69
Арсений Дмитриев
17
Солтмурад Бакаев
67′
15
Стефан Лончар
Статистика
ЦСКА
Акрон
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
15
Удары в створ
5
5
Угловые
1
10
Фолы
10
11
Офсайды
1
6
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти