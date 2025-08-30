Арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче РПЛ против ЦСКА

Махачкалинское «Динамо» также обратилось к ЭСК по трем эпизодам после матча чемпионата страны против петербургского «Зенита» (4:0). Комиссия не нашла ошибок в работе Павла Кукуяна, заключив, что арбитр правильно принял решение не фиксировать нарушение правил против защитника Джемала Табидзе в атакующей фазе «Зенита», предшествующей назначению пенальти в ворота «Динамо», а также не назначать 11-метровый удар в ворота «Динамо» и не признавать нарушением правил действия против полузащитника Ражаба Магомедова во время атаки «сине-бело-голубых», по итогам которой петербуржцы забили гол.