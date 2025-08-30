Арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче РПЛ против ЦСКА

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра Василия Казарцева назначить пенальти в ворота тольяттинского «Акрона» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте РФС.
В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Акрон» со счетом 3:1. На 57-й минуте Казарцев назначил 11-метровый удар за игру рукой защитника тольяттинцев Марата Бокоева, который спустя две минуты реализовал Иван Обляков. Также комиссия признала правильным решение судьи не назначать пенальти в ворота армейцев на 68-й минуте за контакт мяча с рукой защитника Данила Кругового.
ЭСК рассмотрела обращения «Крыльев Советов» по трем эпизодам матча с «Краснодаром» (0:6). Судейство этой встречи стало объектом критики со стороны губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Комиссия признала правильными решения судьи Егора Егорова: не фиксировать фол на полузащитнике Ильзате Ахметове (3-я минута), назначить пенальти в ворота самарцев (9) и не назначать 11-метровый удар в ворота «Краснодара» (30).
Махачкалинское «Динамо» также обратилось к ЭСК по трем эпизодам после матча чемпионата страны против петербургского «Зенита» (4:0). Комиссия не нашла ошибок в работе Павла Кукуяна, заключив, что арбитр правильно принял решение не фиксировать нарушение правил против защитника Джемала Табидзе в атакующей фазе «Зенита», предшествующей назначению пенальти в ворота «Динамо», а также не назначать 11-метровый удар в ворота «Динамо» и не признавать нарушением правил действия против полузащитника Ражаба Магомедова во время атаки «сине-бело-голубых», по итогам которой петербуржцы забили гол.
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Матеус Алвес
(Кирилл Глебов)
6′
Кирилл Глебов
19′
Иван Обляков
59′
Артем Дзюба
(Марат Бокоев)
34′
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
3
Данил Круговой
70′
19
Даниэль Руис
90
Матвей Лукин
64′
4
Жоао Виктор
7
Матеус Алвес
81′
52
Артем Бандикян
11
Тамерлан Мусаев
64′
8
Артем Шуманский
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
81
Никита Базилевский
41′
67′
6
Максим Кузьмин
8
Константин Марадишвили
79′
5
Алекса Джурасович
91
Максим Болдырев
79′
69
Арсений Дмитриев
17
Солтмурад Бакаев
67′
15
Стефан Лончар
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
