Перенесший гипертонический криз тренер «Сочи» рассказал о своем состоянии

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено, который на этой неделе перенес гипертонический криз, сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что с ним все в порядке.
«Хочу искренне поблагодарить всех, кто переживал за меня. Со мной все в порядке. Иногда эмоции переполняют, и главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды. С новыми силами идем дальше с еще большей преданностью делу», — написал Морено.
47-летнему испанцу 27 августа стало плохо во время домашнего матча третьего тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России против «Краснодара». На 78-й минуте в трансляцию попали кадры, как Морено уводят под руки в подтрибунные помещения.
Позднее стало известно, что испанец перенес гипертонический криз. Морено был доставлен в больницу, после чего в тот же вечер вернулся домой.
Морено, бывший тренер «Монако» и сборной Испании, возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В нынешнем сезоне «Сочи» проиграл все свои матчи.
В седьмом туре РПЛ «Сочи» 30 августа в гостях сыграет со «Спартаком».