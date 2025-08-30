Перенесший гипертонический криз тренер «Сочи» рассказал о своем состоянии

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
0
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.00
П2
19.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волга
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.75
П2
2.50
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.40
П2
6.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
2
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.97
П2
2.46
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
6.04
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.96
П2
5.04
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.05
П2
1.93
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.80
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.35
П2
2.49
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.95
П2
4.10
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.21
П2
2.47
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.07
П2
2.90
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.96
X
3.55
П2
1.83
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.63
П2
2.18
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.97
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.36
П2
13.00
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.23
П2
3.05
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.83
П2
1.80
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.55
П2
2.17
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.57
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.23
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.76
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.74
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.79
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Перенесший гипертонический криз тренер «Сочи» рассказал о своем состоянии

Роберт Морено сообщил, что сейчас с ним все в порядке. Испанцу стало плохо во время кубкового матча с «Краснодаром» 27 августа.

Источник: РБК Спорт

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено, который на этой неделе перенес гипертонический криз, сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что с ним все в порядке.

«Хочу искренне поблагодарить всех, кто переживал за меня. Со мной все в порядке. Иногда эмоции переполняют, и главное сейчас — направить эту энергию в работу на благо команды. С новыми силами идем дальше с еще большей преданностью делу», — написал Морено.

47-летнему испанцу 27 августа стало плохо во время домашнего матча третьего тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России против «Краснодара». На 78-й минуте в трансляцию попали кадры, как Морено уводят под руки в подтрибунные помещения.

Позднее стало известно, что испанец перенес гипертонический криз. Морено был доставлен в больницу, после чего в тот же вечер вернулся домой.

Морено, бывший тренер «Монако» и сборной Испании, возглавляет «Сочи» с декабря 2023 года. В нынешнем сезоне «Сочи» проиграл все свои матчи.

В седьмом туре РПЛ «Сочи» 30 августа в гостях сыграет со «Спартаком».

