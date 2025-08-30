«Зенит» и «Пари НН» назвали составы на матч чемпионата России

Следующий — восьмой — тур РПЛ состоится уже после паузы на матчи национальных сборных. «Зенит» в выездном поединке сразится с калининградской «Балтикой» 14 сентября, стартовый свисток для команд прозвучит в 17:00 по московскому времени. Нижегородская команда на день раньше примет «Оренбург», начало матча — 14:00 мск.