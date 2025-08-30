«Зенит» и «Пари НН» назвали составы на матч чемпионата России

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
0
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.00
П2
19.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волга
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
3.54
X
2.72
П2
2.55
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.07
П2
6.14
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
2
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Германия
16:30
Хоффенхайм
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.97
П2
2.46
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
6.04
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.96
П2
5.04
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.05
П2
1.94
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.80
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.35
П2
2.49
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.95
П2
4.10
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.21
П2
2.47
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.07
П2
2.90
Футбол. Испания
18:00
Алавес
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.96
X
3.55
П2
1.83
Футбол. Франция
18:00
Лорьян
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.63
П2
2.18
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.30
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.97
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.36
П2
12.50
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.23
П2
3.05
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.83
П2
1.80
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.55
П2
2.17
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.57
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.23
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.43
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.76
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.74
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.79
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Зенит» и «Пари НН» назвали составы на матч чемпионата России

Петербургский «Зенит» и «Пари Нижний Новгород» назвали стартовые составы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Фаринья, Карич, Пигас, Шнапцев, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на шестой строчке, набрав девять очков. «Пари НН» — один из аутсайдеров Лиги, команда идет на предпоследнем, 15-м месте, имея в активе три балла.

Следующий — восьмой — тур РПЛ состоится уже после паузы на матчи национальных сборных. «Зенит» в выездном поединке сразится с калининградской «Балтикой» 14 сентября, стартовый свисток для команд прозвучит в 17:00 по московскому времени. Нижегородская команда на день раньше примет «Оренбург», начало матча — 14:00 мск.

