Жерсон пропустит матч «Зенита» с «Пари НН» в РПЛ из-за мышечного повреждения

Подчёркивается, что клуб дополнительно сообщит о сроках восстановления футболиста.
Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах чемпионата России, в которых он не отметился результативными действиями.
Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск.