Жерсон пропустит матч «Зенита» с «Пари НН» в РПЛ из-за мышечного повреждения

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах чемпионата России, в которых он не отметился результативными действиями.