«Оренбург» оформил ничью с «Рубином», отыгравшись с 0:2 в 7-м туре РПЛ

Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска. Итоговый счёт игры — 2:2.
На 16-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в матче, откликнувшись на передачу полузащитника Угочукву Иву. На 34-й минуте Даку оформил дубль ударом в касание.
На 52-й минуте вышедший на замену форвард Гедеон Гузина сократил отставание «Оренбурга» в счёте. На 72-й минуте нападающий хозяев поля Хорди Томпсон реализовал пенальти.
«Оренбург» набрал семь очков в семи турах на старте сезона и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на пятой строчке. У казанцев 11 набранных очков.
Владимир Слишкович
Рашид Рахимов
Гедеон Гузина
(Хорди Томпсон)
52′
Хорди Томпсон
72′
Мирлинд Даку
(Угочукву Иву)
16′
Мирлинд Даку
(Богдан Йочич)
34′
1
Богдан Овсянников
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
18
Фахд Муфи
11
Степан Оганесян
16
Хорди Томпсон
37
Ду Кейрос
5
Алексей Татаев
53′
72′
38
Артем Касимов
20
Дмитрий Рыбчинский
46′
30
Гедеон Гузина
74′
7
Эмирджан Гюрлюк
84′
77
Ацамаз Ревазов
33
Ираклий Квеквескири
61′
57
Евгений Болотов
89′
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
5
Игор Вуячич
70
Дмитрий Кабутов
6
Угочукву Иву
22
Велдин Ходжа
99
Дардан Шабанхаджай
10
Мирлинд Даку
57′
51
Илья Рожков
79′
23
Руслан Безруков
81′
8
Богдан Йочич
75′
77
Александр Юкич
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти