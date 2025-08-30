Сергей Семак высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

— Будем работать в тех условиях, которые есть. Вызов в сборную — мечта для любого футболиста, тем более в сборную Бразилии. С пониманием относимся к решению Дугласа, он абсолютно заслужил работой и отношением к делу принять то решение, которое ему больше всего подходит. Мы же будем исходить из дальнейших реалий, из понимания по тому же лимиту. Будут играть футболисты в том формате, в котором нужно, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».