Сергей Семак высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
6.69
П2
1.25
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.60
П2
2.21
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.00
П2
3.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Ротор
0
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.75
П2
3.70
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.79
П2
32.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.35
П2
3.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
7.00
X
3.45
П2
1.67
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Эвертон
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.70
П2
1.30
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Шинник
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.00
П2
4.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Айнтрахт Ф
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.00
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
1.74
П2
7.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
1
:
Байер
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.75
П2
1.07
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.37
П2
12.50
Футбол. Италия
19:30
Болонья
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.22
П2
2.99
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.68
X
3.83
П2
1.82
Футбол. Англия
19:30
Лидс
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.52
П2
2.30
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.50
X
6.44
П2
1.30
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.16
П2
2.37
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.28
П2
3.25
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.20
П2
3.06
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.33
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.78
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.73
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.85
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Сергей Семак высказался о вызове Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, как он будет работать с защитником и капитаном команды Дугласом Сантосом после его вызова в бразильскую национальную команду.

Источник: Чемпионат.com

Футболист, ранее получивший гражданство Российской Федерации, вновь станет легионером в Мир Российской Премьер-Лиге, если сыграет за пентакампеонов.

— Как «Зенит» будет работать с Дугласом Сантосом после его вызова в сборную Бразилии? Поменяется ли его статус?

— Будем работать в тех условиях, которые есть. Вызов в сборную — мечта для любого футболиста, тем более в сборную Бразилии. С пониманием относимся к решению Дугласа, он абсолютно заслужил работой и отношением к делу принять то решение, которое ему больше всего подходит. Мы же будем исходить из дальнейших реалий, из понимания по тому же лимиту. Будут играть футболисты в том формате, в котором нужно, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В сентябре сборная Бразилии встретится с национальными командами Чили (5 сентября) и Боливии (10 сентября) в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.

Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2