Андрей Червиченко высказался об уходе Зделара из «Зенита»

«Что касается разрыва контракта со Зделаром, “Зениту” теперь нужно расчищать квоту на легионеров, учитывая, что Дуглас Сантос может сыграть за сборную Бразилии. Мне кажется, это всё взаимосвязано — от кого-то же надо избавиться. А что расторгли контракт, то у “Зенита” хватает денег. Для них это не больно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.