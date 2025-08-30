Рахимов: Шабанхаджай вышел с температурой, у Даку умер дедушка, но он всё равно сыграл

«Ничья по сегодняшнему матчу — это неплохой результат для “Оренбурга”. Но здесь никому не было легко. Понятно, что газон очень тяжёлый: совершенно другой отскок. Но команда всё равно меня приятно удивила тем, что она была готова к игре. По‑моему, никто не создавал здесь столько моментов. Их нужно было просто реализовывать. У одного Даку была два‑три выхода один на один.



Я увидел характер команды. Увидел, что ребята бьются. Шабанхаджай вышел с температурой. У Даку умер дедушка, но он всё равно вышел на поле. Надо отдать должное команде. Этот характер поможет нам в будущем», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».