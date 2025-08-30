Червиченко: представьте, как Жерсон заверещит, когда ударят первые морозы!

«Жерсон ещё толком не успел поиграть, а уже начал ныть? Я всегда говорил, что покупка латиноамериканцев — лотерея. Возможно, всё будет хорошо, но период адаптации будет проходить очень тяжело. Сейчас ещё погода неплохая и снежок не выпал. Представьте, как Жерсон заверещит, когда ударят первые морозы!



“Зениту” нужно задумываться о новом лимите на легионеров и о том, что все латиноамериканцы — проблемные ребята. Мне кажется, всем российским клубам нужно идти по пути ЦСКА, то есть привлекать своих воспитанников. Только при отсутствии качественного футболиста на позицию закрывать её иностранцем, а не грести всех легионеров, и в старте выходит только один российский вратарь. А потом мы удивляемся, почему там происходит нытьё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.