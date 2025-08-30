«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Дуглас Сантос (47-я минута) и Матео Кассьерра (72).
Капитан «Зенита» Сантос, у которого есть российский паспорт, ранее вошел в состав сборной Бразилии на сентябрьские отборочного турнира ЧМ-2026. Если защитник сыграет за сборную, то снова будет считаться легионером в РПЛ.
«Зенит» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с тремя очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Зенит» 14 сентября в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», «Пари НН» днем ранее примет «Оренбург».
Сергей Семак
Алексей Шпилевский
Дуглас Сантос
(Александр Соболев)
47′
Матео Кассьерра
72′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
64′
17
Андрей Мостовой
10
Максим Глушенков
84′
32
Лусиано Гонду
7
Александр Соболев
64′
30
Матео Кассьерра
33
Нино
78′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
34′
84′
51
Вадим Шилов
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
24
Эдгардо Фаринья
70
Максим Шнапцев
19′
32
Вадим Пигас
40
Олакунле Олусегун
9
Тьяго Весино
29′
27
Вячеслав Грулев
65′
88
Даниил Лесовой
39′
76′
22
Никита Каккоев
87′
77
Андрей Ивлев
84′
21
Реналдо Сефас
19
Никита Ермаков
76′
29
Лука Веснер Тичич
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
