«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ

Петербургский клуб победил в 7-м туре «Пари НН» со счетом 2:0.

Источник: ФК "Зенит"

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Дуглас Сантос (47-я минута) и Матео Кассьерра (72).

Капитан «Зенита» Сантос, у которого есть российский паспорт, ранее вошел в состав сборной Бразилии на сентябрьские отборочного турнира ЧМ-2026. Если защитник сыграет за сборную, то снова будет считаться легионером в РПЛ.

«Зенит» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с тремя очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 14 сентября в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», «Пари НН» днем ранее примет «Оренбург».

Зенит
2:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
30.08.2025, 16:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Алексей Шпилевский
Голы
Зенит
Дуглас Сантос
(Александр Соболев)
47′
Матео Кассьерра
72′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
20
Педро
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
64′
17
Андрей Мостовой
10
Максим Глушенков
84′
32
Лусиано Гонду
7
Александр Соболев
64′
30
Матео Кассьерра
33
Нино
78′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
34′
84′
51
Вадим Шилов
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
24
Эдгардо Фаринья
70
Максим Шнапцев
19′
32
Вадим Пигас
40
Олакунле Олусегун
9
Тьяго Весино
29′
27
Вячеслав Грулев
65′
88
Даниил Лесовой
39′
76′
22
Никита Каккоев
87′
77
Андрей Ивлев
84′
21
Реналдо Сефас
19
Никита Ермаков
76′
29
Лука Веснер Тичич
Статистика
Зенит
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
8
3
Угловые
12
1
Фолы
13
23
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти