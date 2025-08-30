ЭСК: судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ с «Балтикой»

«Действия защитника “Сочи” Игнасио Сааведры в единоборстве за мяч с нападающим “Балтики” Ильей Петровым не являются наказуемыми., Защитник естественно двигался к мячу, а нападающий “Балтики” сам инициировал контакт с ногой соперника при попытке замаха для удара по мячу. VAR следовало пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, после чего судье следовало отменить свое первоначальное решение о назначении пенальти», — говорится в мотивировке решения на сайте РФС.