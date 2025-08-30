Что творит Сантос после вызова в сборную! Бразилец затащил «Зенит» в топ-5

«Зенит» давил и часто проникал в чужую штрафную. Тем не менее решающий удар нанести никак не получалось: то Вендел по мячу не попал, то Медведев не дал Педро пробить с минимального расстояния. Первый тайм так и остался безголевым. Удивительная сухость от «Пари НН», учитывая звёздность зенитовской атаки и не самую высокую прежде надёжность нижегородцев: больше в МИР РПЛ пропускают только страдальцы из «Сочи». Оборона команды постепенно становится организованнее.