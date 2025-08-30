Шикунов назвал странной аренду Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»

«Аренда Пруцева из “Спартака” в “Локомотив” странная. Но в то же время нужно понимать, что Даниле нужна игровая практика. В “Спартак” взяли столько народу, что у Пруцева нет места. Он пошёл в “Локомотив”, чтобы играть в футбол. Данил не будет сидеть в “золотой клетке” с такой зарплатой просто так, иначе через год можно закончить вообще. Хорошо, что Пруцев выбрал футбол», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.