Вратарь «Пари НН» Медведев прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.90
П2
3.11
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.45
П2
1.95
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.15
П2
2.20
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.02
П2
1.40
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
1
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
1.78
X
2.70
П2
9.75
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.50
П2
3.65
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
1
:
Лилль
6
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
Все коэффициенты
П1
66.00
X
3.60
П2
12.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
9.00
П2
12.50
Футбол. Испания
20:00
Овьедо
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.20
П2
2.29
Футбол. Франция
20:00
Нант
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.37
П2
3.03
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.30
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
20:45
Ростов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.33
П2
3.55
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.76
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.74
П2
1.73
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.90
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Вратарь «Пари НН» Медведев прокомментировал поражение в матче с «Зенитом»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев прокомментировал поражение в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

Источник: Чемпионат.com

«Мы снова проиграли и снова не забили. Я этим очень недоволен. Что касается пропущенных мячей, всегда где-то можно выручить. Посмотрим и разберём игру, пока сложно сказать. Почему у “Пари НН” было мало моментов? Потому что мы их не создавали. Я был раздосадован тем, что второй гол нам забили тоже со стандарта. После первого гола отрезок в 15 минут мы провели неплохо, но пропустили второй мяч. За этот отрезок могли создать какие-то опасные моменты, но из-за того, что не контролировали мяч, опасных эпизодов не создали. Единственный опасный момент был только со стандарта во втором тайме», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.