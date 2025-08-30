Тренер «Зенита» Семак высказался об игре Соболева в матче с «Пари НН»

— По крыше игроки не жаловались, дискомфорта никакого нет. Погода была хорошая — крыша была открыта. Погода немножко испортилась — закрывают крышу. Я на это никак не влияю. Нам и так и так удобно играть, без проблем. По Соболеву — непросто ему далось начало своей карьеры в «Зените». Тем не менее, работает, трудится. Мы и ждем от него. Думаю, в конце прошлого сезона он конкуренцией заслужил место в стартовом составе. И сейчас работает. Дальше уже будем смотреть, кто из наших нападающих в тот или иной момент лучше готов для того, чтобы играть в стартовом составе. Я думаю, что нормальный отрезок, за исключением первой половины, где было ему сложно. Не адаптировался. Сейчас это боевая единица, член команды, так же как и другие игроки, — приводит слова Семака сайт «Зенита».