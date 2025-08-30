«Спартак» победил «Сочи» в матче РПЛ благодаря двум голам с пенальти

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Сочи» отличился арендованный у петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев (42), для которого этот гол стал дебютным в Российской премьер-лиге (РПЛ). У хозяев дубль оформил реализовавший два пенальти Эсекьель Барко (16, 90+7).