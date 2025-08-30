«Спартак» победил «Сочи» в матче РПЛ благодаря двум голам с пенальти

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл «Сочи» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Сочи» отличился арендованный у петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев (42), для которого этот гол стал дебютным в Российской премьер-лиге (РПЛ). У хозяев дубль оформил реализовавший два пенальти Эсекьель Барко (16, 90+7).
«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. «Сочи», не одержавший ни одной победы в новом сезоне, располагается на последней, 16-й позиции с одним баллом.
В восьмом туре «Спартак» 13 сентября сыграет в гостях с московским «Динамо». На следующий день «Сочи» проведет выездной матч с самарскими «Крыльями Советов».
