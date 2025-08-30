«Спартак» победил «Сочи» в матче РПЛ благодаря двум голам с пенальти

Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.90
П2
3.45
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Севилья
1
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.57
П2
1.67
Футбол. Испания
перерыв
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.35
П2
5.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
1
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.55
П2
7.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
1
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.85
П2
33.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Аталанта
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
4.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
1.70
П2
3.75
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
2
:
Бавария
3
Все коэффициенты
П1
70.00
X
7.50
П2
1.10
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.60
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.76
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.80
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Спартак» победил «Сочи» в матче РПЛ благодаря двум голам с пенальти

«Спартак» победил «Сочи» в матче РПЛ благодаря пенальти в добавленное время.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл «Сочи» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Сочи» отличился арендованный у петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев (42), для которого этот гол стал дебютным в Российской премьер-лиге (РПЛ). У хозяев дубль оформил реализовавший два пенальти Эсекьель Барко (16, 90+7).

«Спартак», набрав 11 очков, поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. «Сочи», не одержавший ни одной победы в новом сезоне, располагается на последней, 16-й позиции с одним баллом.

В восьмом туре «Спартак» 13 сентября сыграет в гостях с московским «Динамо». На следующий день «Сочи» проведет выездной матч с самарскими «Крыльями Советов».

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
30.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Роберт Морено
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
16′
Эсекиэль Барко
90+7′
Сочи
Дмитрий Васильев
42′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
80′
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
9
Манфред Угальде
6
Срджан Бабич
71′
91
Антон Заболотный
7
Пабло Солари
90′
97
Даниил Денисов
14
Илья Самошников
46′
27
Игорь Дмитриев
11
Ливай Гарсия
46′
47
Роман Зобнин
Сочи
99
Юрий Дюпин
5
Набиль Абердин
33
Марсело Алвес
4
Вячеслав Литвинов
82
Сергей Волков
86′
6
Игнасио Сааведра
25
Яхья Аттьят-Аллах
81′
85′
27
Кирилл Заика
86′
8
Михаил Игнатов
64′
16
Максим Мухин
10
Мартин Крамарич
85′
34
Александр Осипов
20
Дмитрий Васильев
74′
19
Александр Коваленко
14
Кирилл Кравцов
64′
9
Захар Федоров
Статистика
Спартак
Сочи
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
14
3
Удары в створ
5
1
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти