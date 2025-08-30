Главного тренера «Сочи» удалили после игры со «Спартаком» за споры с судьей

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.90
П2
3.45
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Севилья
1
Все коэффициенты
П1
6.70
X
3.57
П2
1.67
Футбол. Испания
перерыв
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.35
П2
5.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
1
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.55
П2
7.75
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
1
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.85
П2
33.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Аталанта
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
4.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
1.70
П2
3.75
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
2
:
Бавария
3
Все коэффициенты
П1
70.00
X
7.50
П2
1.10
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.60
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.76
П2
1.75
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.80
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Главного тренера «Сочи» удалили после игры со «Спартаком» за споры с судьей

Тренера «Сочи» Морено удалили после игры РПЛ со «Спартаком» за споры с судьей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено получил красную карточку после финального свистка матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

В субботу «Спартак» обыграл дома «Сочи» (2:1) в седьмом туре РПЛ благодаря дублю Эсекьеля Барко с пенальти. Второй 11-метровый аргентинец реализовал на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.

По окончании матча Морено подошел к главному арбитру матча Ивану Абросимову, который после непродолжительного разговора показал испанскому тренеру красную карточку.