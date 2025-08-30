Главного тренера «Сочи» удалили после игры со «Спартаком» за споры с судьей

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Роберт Морено получил красную карточку после финального свистка матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».
В субботу «Спартак» обыграл дома «Сочи» (2:1) в седьмом туре РПЛ благодаря дублю Эсекьеля Барко с пенальти. Второй 11-метровый аргентинец реализовал на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.
По окончании матча Морено подошел к главному арбитру матча Ивану Абросимову, который после непродолжительного разговора показал испанскому тренеру красную карточку.