Какая драма у «Спартака»! Станковича спас видеоповтор в добавленное время!

Сделанные Станковичем перестановки как будто развязали руки Барко и Угальде. Аргентинец часто встречался с мячом, а костариканец постоянно напрягал защитников «Сочи» рывками за спины. Один раз забил и однажды ударил в штангу, вот только в обоих моментах — из офсайда. За полтайма до конца тренер «Спартака» решил, что нужно ещё добавить огня впереди: снял защитника Бабича и выпустил нападающего Заболотного. Но план Станковича едва не сломало удаление Умярова! Уже через пять минут Наиль получил прямую красную карточку за то, что въехал в ногу Сааведры. Однако сперва спартаковец сыграл в мяч, да и сам он перед контактом ногу не поднимал. VAR предложил рефери Абросимову «посмотреть кино». Изучив повтор, судья отменил удаление — дал жёлтую.