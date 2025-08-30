Ассистент Морено объяснил, почему главного тренера «Сочи» удалили после матча со «Спартаком»

После завершения игры испанец подошел к главному судье встречи Ивану Абросимову и начал спорить с ним, за что получил красную карточку. Докампо пришел на послематчевую пресс-конференцию вместо Морено.
«Сочи» проиграл «Спартаку», пропустив с пенальти на 90+7-й минуте.
— Думаю, мы достойно играли, держали «Спартак» в руках, — сказал Докампо. — У соперника не было особо моментов. Мы пропустили только после пенальти. Думаю, было слишком много наказаний против нас.
— Что Морено хотел донести до арбитра после игры?
— Пенальти был непонятным. Тренер пошел к арбитру, чтобы спросить, почему тот назначил 11-метровый. И он сразу показал ему красную карточку.
— Какой была тактика на игру?
— Надо было сдерживать игроков «Спартака», таких как Барко, Угальде и так далее. Мы хотели играть вторым номером. Хотели дать владение мячом «Спартаку» и как можно чаще выходить в контратаки.
— Можете ли назвать сегодняшний матч лучшим для Сочи в чемпионате? На что команда способна в РПЛ с таким подбором исполнителей?
— В России есть пессимизм в отношении «Сочи». Говорить, на что способна команда, тяжело. Надо работать, работать и работать каждый день. Посмотрим, что будет. А что до лучшей игры… Не знаю. Мы сыграли, наверное, почти со всеми самыми сильными командами чемпионата. С тем же «Локомотивом» до пропущенного гола игра была нашей. Наверное, не скажу, что сегодня был наш лучший матч в сезоне, но он был хороший. Жаль, что не получилось добиться результата. Это больно.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала всего 1 очко в 7 матчах сезона-2025/26.
По информации «СЭ», главный тренер сочинцев Роберт Морено близок к отставке.