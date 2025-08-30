Игрок «Спартака» Барко прокомментировал победу в матче с «Сочи»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.45
П2
3.40
Футбол. Испания
перерыв
Жирона
0
:
Севилья
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
3.60
П2
1.58
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.70
П2
12.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
1
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.25
П2
19.20
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
2
:
Бавария
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.00
П2
1.04
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.71
П2
9.00
Футбол. Италия
21:45
Пиза
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.71
П2
1.74
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.87
П2
1.35
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.40
П2
15.00
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

Игрок «Спартака» Барко прокомментировал победу в матче с «Сочи»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал победу своей команды в матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

Аргентинец стал автором обоих забитых мячей в составе своей команды, реализовав два 11-метровых удара, один из которых был назначен на 90+7-й минуте.

«Матч сложный, соперник играл хорошо, но мы не сдавались все 90 минут. Не люблю говорить о судействе. Получилось, что карточку отменили — это хорошо», — передает слова Барко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке.