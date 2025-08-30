Деян Станкович высказался о состоянии здоровья Мартинса и Маркиньоса

«Что касается Мартинса, решение, которое есть у нас и у нашего медицинского штаба, — он не может ехать в сборную. У него травма. Что касается Маркиньоса, его травма, возможно, не такая серьёзная, но очень неприятная. Требует лечения и времени. Надеюсь, за паузу нам удастся в этом плане продвинуться», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.