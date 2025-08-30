Шпилевский заявил, что РПЛ сильнее чемпионата Кипра. Ранее он говорил, что лиги равны

«Горжусь ребятами. Сегодня я увидел большой шаг вперёд. Процентов на 85 команда выполнила план на игру. Ребята старались. Очень обидно проигрывать после двух “стандартов”. Причём в первом эпизоде, на мой взгляд, не было фола. Повторю, обидно пропускать со “стандартов”, но мы играли с одной из лучших команд России и очень хорошо себя показали. Думаю, это была самая лучшая игра “Пари НН” в этом сезоне. Теперь нам надо восстановиться после наших “гастролей” по России и готовиться к матчам с соперниками плюс-минус нашего уровня. “Зениту” желаю удачи и больших успехов.



Какое место РПЛ занимает среди тех лиг, в которых я работал? Если мы смотрим на стадионы, то “Газпром Арена” в топ-3 — это однозначно. Я впервые в Санкт-Петербурге. Поражён городом, настолько здесь красиво. Как будто приехали в Прагу или Вену. Сам уровень РПЛ, конечно, выше чемпионатов Казахстана и Кипра. Не считая “Ариса” и “Пафоса”. Думаю, эти команды были бы здесь в топ-5. А так уровень РПЛ, безусловно, выше чемпионатов, в которых я работал ранее», — приводит слова Шпилевского пресс-служба нижегородской команды.