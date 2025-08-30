Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Мальорка
1
П1
1.70
X
3.95
П2
5.45
Футбол. Франция
перерыв
Тулуза
1
:
ПСЖ
4
П1
100.00
X
19.00
П2
1.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
0
:
Кальяри
0
П1
2.05
X
2.35
П2
10.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Рома
1
П1
30.00
X
6.70
П2
1.15
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Бавария
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
Шпилевский заявил, что РПЛ сильнее чемпионата Кипра. Ранее он говорил, что лиги равны

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Источник: Чемпионат.com

«Горжусь ребятами. Сегодня я увидел большой шаг вперёд. Процентов на 85 команда выполнила план на игру. Ребята старались. Очень обидно проигрывать после двух “стандартов”. Причём в первом эпизоде, на мой взгляд, не было фола. Повторю, обидно пропускать со “стандартов”, но мы играли с одной из лучших команд России и очень хорошо себя показали. Думаю, это была самая лучшая игра “Пари НН” в этом сезоне. Теперь нам надо восстановиться после наших “гастролей” по России и готовиться к матчам с соперниками плюс-минус нашего уровня. “Зениту” желаю удачи и больших успехов.

Какое место РПЛ занимает среди тех лиг, в которых я работал? Если мы смотрим на стадионы, то “Газпром Арена” в топ-3 — это однозначно. Я впервые в Санкт-Петербурге. Поражён городом, настолько здесь красиво. Как будто приехали в Прагу или Вену. Сам уровень РПЛ, конечно, выше чемпионатов Казахстана и Кипра. Не считая “Ариса” и “Пафоса”. Думаю, эти команды были бы здесь в топ-5. А так уровень РПЛ, безусловно, выше чемпионатов, в которых я работал ранее», — приводит слова Шпилевского пресс-служба нижегородской команды.

Отметим, что в апреле этого года Шпилевский, будучи тренером кипрского «Ариса», заявлял о том, что чемпионаты Кипра и России примерно равны по силе.