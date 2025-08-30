Игрок «Спартака» Бабич прокомментировал победу в матче с «Сочи»

«Мы играем более-менее хорошо. В прошедшем матче с “Сочи” мы играли хорошо до 30-й минуты. Нам надо думать о том, что мы можем улучшить и сделать лучше. После забитого мяча мы перестали играть и прессинговать их. Они начали действовать. Мы совершили ошибку, когда начали атаку от своих ворот, но потеряли мяч», — передаёт слова Бабича корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.